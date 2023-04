W szpitalach brakuje Paxlovidu? „Sytuacja jest patowa, nie mamy czym leczyć pacjentów”

Dr Cholewińska-Szymańska 1 marca wysłała pismo do resortu zdrowia ws. wyczerpujących się zapasów leków z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. - Otrzymałam odpowiedź z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, w której poinformowano mnie, że zapas produktów leczniczych przekazywanych dotychczas nieodpłatnie do szpitali prowadzących leczenie pacjentów z COVID-19 uległ wyczerpaniu w magazynach RARS. - Minister zdrowia aktualnie nie planuje realizacji kolejnych dostaw leku do Polski. Niemniej szpital jest zobowiązany do prowadzenia terapii pacjentów w oparciu o standardowe procedury realizacji i finansowania świadczeń - podkreśliła ordynator, powołując się na informację z ministerstwa.

- Arogancja urzędnicza jest po prostu nieprawdopodobna. Przecież standardową procedurą jest Paxlovid. Sytuacja jest patowa, a my nie mamy czym leczyć pacjentów - dodała dr Cholewińska-Szymańska. - Nie ma Paxlovidu, nie ma Molnupraviru, Lagevrio, Veklury - to wszystko się pokończyło - dodała.