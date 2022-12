Chiny zrezygnują z wymogu kwarantanny związanej z Covid-19 dla pasażerów przybywających z zagranicy od 8 stycznia - ogłosiła Narodowa Komisja Zdrowia.

Obecnie przyjeżdżający pasażerowie muszą odbyć pięciodniową kwarantannę w hotelu, a następnie trzy dni w domu. W pewnym momencie istniał wymóg trzytygodniowej kwarantanny.

Zniesienie tego przepisu jest ważnym krokiem w kierunku pełnego otwarcia podróży z resztą świata, które władze poważnie ograniczyły w celu utrzymania wirusa poza krajem.

Ograniczenia uniemożliwiły większości Chińczyków podróżowanie za granicę, ograniczyły bezpośrednią wymianę dyplomatyczną i gwałtownie zmniejszyły liczbę obcokrajowców w Chinach do pracy i nauki.

Chińska komisja zdrowia poinformowała, że zostaną podjęte kroki, aby ułatwić niektórym obcokrajowcom wjazd do kraju, choć nie dotyczyło to turystów. Wskazano jednak, że obywatele Chin będą mogli stopniowo ponownie wyjeżdżać za granicę w celach turystycznych, co stanowi ważne źródło dochodów dla hoteli i powiązanych firm w wielu krajach.

Osoby przyjeżdżające do Chin nadal będą musiały okazać negatywny test na obecność wirusa na 48 godzin przed odlotem, a pasażerowie będą zobowiązani do noszenia masek ochronnych na pokładzie samolotów.

Jak donoszą media państwowe, wyszukiwania lotów za granicę wzrosły gwałtownie, a platforma turystyczna Tongcheng odnotowała 850 proc. skok wyszukiwań i dziesięciokrotny wzrost zapytań o wizy.