Obecnie pierwszy próg podatkowy wynosi 120000 zł a stawka podatkowa dla niego to 12 proc., a drugi próg podatkowy powyżej 120000 zł jest oprocentowany już 32 proc. Natomiast przygotowany przez posłów Polska 2050 projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140000 zł, co oznacza, że dochody do 140000 zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca 3600 zł), a powyżej tej kwoty – 32 procent.

Polska 2025 chce pomóc polskiej klasie średniej

Klub Polska 2050 zapewnia, że projekt ma na celu odciążenie klasy średniej i ograniczenie sytuacji, w której osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy, szczególnie pod koniec roku, gdy ich wynagrodzenia przekraczają obecny limit.

W tym samym poście na portalu X prezydent napisał, że prezydencki projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafił do Sejmu w sierpniu zeszłego roku, ale został skierowany do „zamrażarki”.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w połowie marca, że dwa prezydenckie projekty, w tym ten nowelizujący ustawę o podatku PIT, zostały skierowane do pierwszego czytania i „żaden projekt nie jest w zamrażarce”.

Szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała prezydentowi, dziękując za poparcie projektu.

„To dobre rozwiązanie dla ludzi i polskich rodzin. To aż do 4 tysięcy złotych realnie w portfelach obywateli. Jesteśmy formacją odpowiedzialną. Dlatego składamy projekty ustaw wyłącznie w oparciu o odpowiedzialny fiskalizm” - napisała na X.

Ile na zmianie progów podatkowych można zyskać w skali roku

Polacy zarabiający do 140 tys. złotych rocznie mogliby zyskać nawet kilka tysięcy w skali roku, gdyby ten projekt podwyżki progu podatkowego wszedł w życie.

Zgodnie z treścią projektu ustawy – zmiana wysokości progu podatkowego na 140 tys. zł miałaby wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Podatnicy odczuliby korzystne zmiany już w trakcie 2027 roku, gdyż później wypadaliby w drugi próg podatkowy i 32 proc. stawkę podatku PIT.