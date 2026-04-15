W okresie styczeń–marzec 2026 r. dochody budżetu państwa wyniosły 125,2 mld zł, co oznacza 19,3 proc. rocznego planu – wynika ze środowego komunikatu resortu finansów. W ujęciu rok do roku wpływy zwiększyły się o 6,8 mld zł, czyli 5,7 proc.

Dochody rosną, ale PIT i VAT kuleją

Największy udział w dochodach miały wpływy podatkowe, które łącznie sięgnęły 112,4 mld zł i okazały się o 6,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. W tej kategorii widać jednak wyraźnie zróżnicowaną dynamikę. Wpływy z akcyzy rosną o solidne 12,7 proc., a z CIT – o 15 proc., co po części jest efektem podwyżki stawki tego podatku dla sektora bankowego (do 30 proc. z 19 proc. w 2025 r.).

Za to dochody z VAT w I kwartale br. zwiększyły się tylko o 2 proc. (do 86 mld zł). Ministerstwo Finansów komentuje, że negatywnie na dochodach z VAT zaważył spadek produkcji przemysłowej oraz produkcji budowlano-montażowej w okresie styczeń–luty, na skutek m.in. wyjątkowo mroźnej pogody. Pozytywnym czynnikiem były natomiast wpłaty z VAT w styczniu z inwestycji publicznych, w tym militarnych, realizowanych w grudniu 2025 r.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Polski przemysł pod presją kosztów. PMI daje mieszany sygnał PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w marcu 48,7 pkt – podał w środę S&P Global. To wynik wyraźnie wyższy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzec...

Jeśli chodzi o PIT, sprawa jest bardziej skomplikowana. Dochody z tego podatku w budżecie państwa były ujemne i po pierwszym kwartale br. wyniosły –31,1 mld zł. Resort finansów podkreśla, że rok 2026 jest drugim rokiem obowiązywania nowego systemu finansowania samorządów. Wyższe udziały JST w PIT (sięgające 74,5 mld zł w okresie styczeń–marzec br. wobec 66,9 mld zł rok wcześniej) istotnie obniżyły dochody budżetu centralnego. Jednocześnie całkowite wpływy z PIT, obejmujące budżet państwa i samorządy, wzrosły do 43,4 mld zł, czyli o 13,7 proc. rok do roku – zaznacza MF.

Wydatki stabilne, ale wciąż wysokie

Po stronie wydatkowej budżet zrealizował 194,7 mld zł, co odpowiada 21,2 proc. rocznego planu; w porównaniu z 2025 r. wydatki utrzymały się na zbliżonym poziomie.

Przy czym, co ciekawe, w wielu częściach odnotowano dynamiczny wzrost rok do roku. Przykładowo na potrzeby FUS przeznaczono o 8,1 mld zł więcej, m.in. ze względu na waloryzację świadczeń emerytalnych. Obsługa długu Skarbu Państwa pochłonęła o 5,7 mld zł więcej, a obrona narodowa – o 2,4 mld zł, m.in. w związku z zakupem sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Na sprawy wewnętrzne przekazano więcej o 0,9 mld zł, a na zdrowie – o ok. 0,7 mld zł.

Natomiast wydatki w ramach części budżetowej „gospodarka” spadły rok do roku aż o 19,2 mld zł. Wynika to z faktu, że w tym roku nie jest już realizowany program spłaty długu zaciągniętego przez PFR i BGK w czasie pandemii.

Mimo że wydatki rok do roku stoją w miejscu, to jednak potrzeby budżetu są wyraźnie wyższe niż dochody. W efekcie deficyt w kasie państwa w okresie styczeń–marzec wyniósł 69,5 mld zł, co stanowi 25,6 proc. rocznego limitu. Rok temu w tym okresie było to 76,3 mld zł.