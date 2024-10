Samorządowiec tłumaczy, że problemem pozostaje finansowanie oświaty. – Kwoty, które dostajemy jako dotację na oświatę, nie wystarczają na wynagrodzenia nauczycieli, a te są określone przez Kartę Nauczyciela, moim zdaniem powinny być finansowane z budżetu centralnego – uważa Piotr Krzystek. Prezydent Szczecina wylicza, że miasto wydaje na oświatę ok. 2 mld zł rocznie, a prowadzi 147 placówek. Jego zdaniem stabilizacja finansowa wciąż nie zapewni samorządom możliwości gromadzenie nadwyżek finansowych, a bez nich nie będzie możliwe wykorzystanie w pełni pieniędzy z KPO i innych programów unijnych.

Na problem finansowania oświaty zwracają uwagę także inni samorządowcy. Adam Ciszkowski, burmistrz Halinowa, prezes Związku Samorządów Polskich, szacuje, że samorządy przeznaczają na finansowanie oświaty ok. 40 mld zł, a w przyszłym roku luka oświatowa wzrośnie do 47 mld zł. Według niego potrzebne są zmiany kompetencyjne. – Jeśli prowadzenie placówek oświatowych jest zadaniem własnym samorządów, to powinny mieć one wpływ na to, jaka jest sieć placówek, organizacja zajęć czy liczba uczniów w klasach – uważa samorządowiec.



Reforma wymusi więcej racjonalności?

Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic, prezes Unii Miasteczek Polskich, podkreśla, że ważną zmianą, którą wprowadza ustawa, jest uniezależnienie dochodów od bieżących decyzji polityków. – Jeśli kwota wolna od podatku zostanie podniesiona, to nie wpłynie to na dochody jst – zaznacza. Jego zdaniem samorządy będą mogły w pełni ocenić zmiany w finansowaniu dopiero za kilka miesięcy. – Musimy popatrzeć, jak będą się kształtować wynagrodzenia po podniesieniu pensji minimalnej, zobaczyć, co będzie z wynagrodzeniami nauczycieli. Głębszy oddech i większą wiedzę będziemy mieli po tym, gdy zapłacimy nauczycielom za rok we wrześniu – uważa Cichy.

Marian Buras, burmistrz Morawicy, podkreśla, że stabilizacja finansów i to, iż samorządy nie będą w tak dużym stopniu uzależnione od pieniędzy zewnętrznych, spowoduje bardziej racjonalne planowanie i wydawanie pieniędzy. Uzależnienie inwestycji od programów rządowych i od zewnętrznego finansowania powodowało, że w całym kraju prowadzono jakieś określone inwestycje, wyliczając przykłady działania „akcyjnego”. – Na przykład wszyscy zmieniali oświetlenie uliczne, co powodowało, że określone usługi nagle drożały. Albo samorząd aplikował o możliwość naprawy czy budowy kilku dróg. Nie zawsze dostawał pieniądze na wszystkie zgłoszone inwestycje. Zdarzyło się, że potem musiał tłumaczyć mieszkańcom, dlaczego nie remontuje tej drogi, tylko inną – twierdzi.

Także Piotr Tomaszewski wskazuje na to, że sytuacja finansowa samorządów jest zróżnicowana. – Część z nich, jak w Bydgoszczy, mocno oszczędzała. Było to możliwe dzięki zrozumieniu trudnej sytuacji przez mieszkańców. W innych tak się nie udało: nacisk na wydatkowanie, na inwestowanie, był zbyt duży i dzisiaj są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Bydgoszcz wciąż ma nadwyżkę finansową (choć 57 mln zł z 125 mln zł nadwyżki musi przeznaczyć na spłatę kredytów). Tak jak zmniejszaliśmy dotację na kulturę, na sport, zmniejszaliśmy różnego rodzaju wydatki, teraz mamy szanse powoli, drobnymi krokami wracać do normalności. Ale samorządy, które mniej oszczędzały, potrzebują pieniędzy, by „przeżyć” – mówi skarbnik Bydgoszczy.



Przypomina, że samorządowcy mieli do projektu ustawy ok. 100 uwag. I wiele kwestii dotyczących finansów samorządowych wciąż czeka na rozwiązanie: zasady finansowania oświaty czy przyjęte w ustawie determinanty (wskaźniki) to przykłady zagadnień, które wymagają rozmów pomiędzy samorządami i rządem.