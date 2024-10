– Nadzwyczajne sytuacje pociągają za sobą dodatkowe koszty i wydatki. To naturalne, ale problem polega na tym, że nie widać, by ktoś chciał powstałe dziury w finansach publicznych zasypywać. Nie ma działań oszczędnościowych, nie ma przeglądu polityk publicznych pod kątem wydatków. Przy takim podejściu cała seria katastrof w ostatnich latach, pandemia, wojna, kryzys energetyczny, itp. doprowadziła do rozdęcia deficytów w finansach publicznych i szybkiego przyrosty długu – zaznacza Jankowiak.

– Podstawa to zrównoważony budżet w dobrych czasach, tak by być przygotowanym na złe czasy – podkreśla też Witold Orłowski. – I jeśli mówię zrównoważony, to naprawdę chodzi o zerowy deficyt czy nawet nadwyżki w kasie państwa. Tymczasem w Polsce politycy błędnie uznają, że deficyt do 3 proc. PKB w czasie dobrej koniunktury to wyraz oszczędności – wytyka Orłowski.

Czytaj więcej Gospodarka Powódź. Najmocniej ucierpiała infrastruktura Spośród firm giełdowych powódź uderzyła w firmy energetyczne, gazowe, kolejowe, budowlane, ale i w banki czy ubezpieczycieli.

Warto zwiększyć budżetową rezerwę na klęski żywiołowe

Ekonomiści zwracają też uwagę, że jeśli chodzi o przygotowywanie budżetu do różnego rodzaju katastrof, przydałoby się trochę „technicznych” rozwiązań. Wiadomo na przykład, że Polska potrzebuje inwestycji w zakresie przeciwdziałania i adaptowania się do skutków zmian klimatu (choćby w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ale też szeroko pojętej energetyki). – Ważne jednak, by tego typu projekty miały zapewnioną gwarancję realizacji bez względu na zmiany układu politycznego. Tego często brakuje, bo w polityce rządzi krótkowzroczność – wskazuje Janusz Jankowiak.

Dobrym pomysłem wydaje się też zwiększenie i uelastycznienie budżetowej rezerwy na klęski żywiołowe. Tak, by odkładane tam środki kumulowały się z roku na rok do pewnej kwoty (obecnie ta rezerwa jest wygaszana po zakończeniu roku budżetowego) i mogły stanowić pierwszą linię reakcji państwa.

Fundusze pozabudżetowe też mogą służyć pomocą?

– Przypominam, że państwo od kilku lat dysponuje ogromną „rezerwą” budżetową na sytuacje kryzysowe – zauważa z kolei Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. – To możliwości udzielenia gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa do 200 mld zł, co Sejm przegłosowuje w kolejnych ustawach budżetowych – dodaje Sobolewski.