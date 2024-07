Dług publiczny USA jest rekordowo wysoki. Ile wynosi?

Amerykański dług publiczny sięgnął w poniedziałek 35,001 bln dol. i stał się rekordowo wysoki — wynika z danych Departamentu Skarbu USA. Poziom 34 bln dol. dług przekroczył w styczniu 2024 r., a 33 bln dol. przebił we wrześniu 2023 r. Od początku rządów prezydenta Joe Bidena powiększył się on o ponad 7 bln dol., a przez ostatnie 10 lat o ponad 17 bln dol., a w ciągu dwóch dekad o blisko 28 bln dol.

Jak mocno może urosnąć amerykański dług publiczny w nadchodzących latach?

Na razie wszystko wskazuje na to, że dług publiczny USA w tym roku się powiększy i będzie nadal rósł w kolejnych latach. Kongresowe Biuro Budżetu (CBO) spodziewa się, że tegoroczny deficyt finansów publicznych USA wyniesie 1,9 bln dol., podczas gdy w zeszłym roku sięgnął 1,7 bln dol. Dług publiczny w relacji do PKB ma wzrosnąć z 96 proc. w 2023 r. do 99 proc. w 2024 r. W 2027 r. może on dojść do 106 proc. PKB, czyli przebić rekordowy poziom z 1946 r.

Długoterminowe prognozy CBO mówią o jego dalszym wzroście. W 2054 r. może on już sięgać 166 proc. PKB czyli być większy niż obecnie dług Grecji (158,8 proc. PKB, według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego na 2024 r.). W takim scenariuszu byłby on jednak wciąż dużo niższy od obecnego wskaźnika zadłużenia publicznego do PKB Japonii, który wynosi blisko 255 proc. PKB.

- Wiadomość o przekroczeniu przez dług publiczny poziomu 35 bln dol. jest otrzeźwiające, ale mało zaskakująca dla każdego, kto śledził trajektorię naszych finansów publicznych. CBO w zeszłym miesiącu ostrzegało, że dług publiczny w relacji do PKB może w ciągu trzech lat ustanowić nowy rekord. Deficyt finansów publicznych wynosi blisko 2 bln dol., a w ciągu dziesięciu lat może dojść do 3 bln dol. Jednakże, pomimo ryzyka i ostrzeżeń, dzwonki alarmowe nie spotykają się z reakcją - twierdzi Maya MacGuineas, przewodnicząca Komitetu na Rzecz Odpowiedzialnego Budżetu Federalnego.