Portugalczycy będą płacić mniej z tytułu podatków? Budżet zatwierdzony

Za projektem budżetu głosowało 120 posłów PS, reszta izby była przeciwna, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Ustawa przewiduje zwolnienie wzrostu gospodarczego do 1,5 proc. w 2024 r. z oczekiwanych 2,2 proc. w tym roku, bo nadal inflacja i stopy procentowe ograniczają konsumpcję obywateli, a szersze spowolnienie działalności gospodarczej w Europie utrudnia eksport. Inflacja powinna zmaleć do 2,9 proc. Rząd Antonio Costy chce zmniejszyć zadłużenie sektora publicznego do 98,9 proc. PKB ze 103 proc. obecnie.

Minister finansów Fernando Medina oświadczył na sesji parlamentu, że „w czasach wzrostu gospodarczego dobrą polityką jest nadwyżka budżetowa albo zrównoważony budżet, utrzymywanie możliwości reagowania w razie pogorszenia się warunków bez narażania naszej wiarygodności finansowej”. Minister dodał, że projekt ustawy budżetowej zmierza do „zwiększenia inwestycji w niektórych sektorach, np. w krajową służbę ochrony zdrowia, w sieć kolejową i w budownictwo mieszkaniowe”. Na mieszkania rząd przewiduje 1,039 mld euro, dwukrotnie więcej niż w 2023 r. dzięki środkom unijnym.

Zapowiedział, że w 2024 r. „Portugalczycy będą płacić mniej z tytułu podatków”, a dochody rodzin zwiększą się łącznie o 5 mld euro, czyli o 500 euro na osobę dzięki niższym pośrednim stawkom podatku dochodowego dla klasy średniej, wyższym płacom, emeryturom i świadczeniom socjalnym.

Premier Costa zwrócił uwagę na podwyżkę płacy minimalnej o 60 euro do 820 euro, podwyżkę emerytur o 5,2-6,. 2 proc., podwyżkę o 3-6,8 proc. uposażeń pracowników administracji publicznej, na obniżenie progów podatku dochodowego, zwiększenie inwestycji sektora publicznego i stworzenie warunków sprzyjających inwestycjom sektora prywatnego.