Nowy rząd dostanie w spadku budżet państwa w słabej kondycji

Analizując kategorie podatków, warto zwrócić uwagę na VAT i PIT, które rosną najszybciej, czym zresztą resort finansów chwali się jako sukcesem uszczelnienia systemu podatkowego. W 2023 r. VAT ma przynieść do budżetu ok. 260 mld zł, czyli o 136 mld zł (111 proc.) więcej niż w 2015 r. Z kolei CIT ma dać ok. 95 mld zł (razem z częścią dla JST), czyli aż 62 mld zł (o 190 proc.) więcej niż osiem lat temu. W przypadku nominalnych wartości magia wielkich liczb rzeczywiście może więc przemawiać do wyobraźni.

Z punktu widzenia rzeczywistości

– Ale to tylko mydlenie oczu, PiS mami nas czy wręcz okłamuje, posługując się grubymi miliardami. Porównywanie się z 2015 r. jest niepoważne, dziś mamy inną gospodarkę, inną bazę podatkową niż osiem lat temu – oponuje Ryszard Petru z Instytutu Myśli Liberalnej.

– Trzeba patrzeć na stan finansów państwa w ujęciu realnym. A tu widać kryzys, bo Polacy realnie ubożeją. Dochody z podatków obecnie rosną wolniej niż PKB, to znaczy że państwo zarabia coraz mniej – podkreśla Petru.

Jak zatem wyglądają wpływy podatkowe w ujęciu realnym? Z naszej analizy wynika, że średnio w latach 2016–2023 sięgnęły one 18,3 proc. PKB rocznie, czyli wyraźnie więcej niż w latach 2008–2015, gdy średnia ta wynosiła 17,7 proc.

Wzrost tego wskaźnika może być efektem wprowadzania nowych podatków, a przede wszystkich uszczelnienia systemu podatków VAT i CIT.