Projekt budżetu na przyszły rok jest kukułczym jajem dla kolejnego rządu

Festiwal obietnic

Taka konstrukcja budżetowych wydatków może stanowić swoistego rodzaju pułapkę dla następnego rządu. W razie kłopotów z realizacją budżetu można zwykle dokonać jakichś oszczędności i cięć tak, by zredukować deficyt. Tymczasem pozycje pod względem wzrostu wydatków najbardziej obciążające budżet w 2024 r. są albo zapisane w ustawach, albo przeznaczone na cel, z którego trudno komukolwiek byłoby się wycofać.

– Wysokie nakłady na wojsko, jeśli uznajemy je za priorytetowe, powinny być dla rządu impulsem do ograniczania innych wydatków – zaznacza Marcin Zieliński, główny ekonomista Fundacji FOR. – Tymczasem zamiast ograniczania wydatków mamy festiwal rozdawnictwa: jeszcze wyższe zasiłki dla emerytów (tzw. czternastki), by kupić ich głosy w wyborach, 800+ czy „darmowe” autostrady. Ten festiwal rozdawnictwa jest niebezpieczny – zaznacza Zieliński.

Ostrzega on też, że przedstawiony przez rząd plan dla finansów państwa na 2024 r. oznacza rosnące ryzyko kryzysu fiskalnego, m.in. pod kątem rekordowych potrzeb pożyczkowych brutto sięgających aż 420 mld zł. – A do tej kwoty trzeba by doliczyć jeszcze rolowanie obligacji BGK i PFR. Rząd może mieć więc problemy z zaciąganiem kolejnych długów w przyszłym roku... ale to już będzie po wyborach – mówi ekonomista.

– Zarówno planowany przyrost zadłużenia, jak i potrzeby pożyczkowe na przyszły rok są zaskakująco duże – zauważa też Grzegorz Ogonek, ekonomista Santander Bank Polska. – Ich uplasowanie na rynku długu, zwłaszcza krajowym, może być wyzwaniem. Nie wiemy, czy te wysokie potrzeby finansowe zostaną w całości zrealizowane ani jak, ale jest to jakiś czynnik ryzyka dla rentowności polskich obligacji – dodaje.

W piątek, po publikacji projektu budżetu, rentowność dziesięcioletnich obligacji zareagowała negatywnie – wzrostem o 1,66 proc.