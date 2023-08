Budżet 2024: zadłużenie państwa przebije 2 bln zł

Ogromne potrzeby pożyczkowe

„Kształtowanie się długu publicznego w latach 2023-2024 będzie głównie rezultatem finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa, a w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych dodatkowo zobowiązań zaciąganych przez fundusze w Banku Gospodarstwa Krajowego zaliczane do tego sektora” – czytamy w uzasadnieniu.

Jeśli chodzi o potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa, mają one wynieść ok. 225 mld zł wobec 144 mld zł wedle przewidywanego wykonania w 2023 roku. Na to składa się przede wszystkim wysoki deficyt budżetu w wysokości 164,7 mld wobec 92 mld zł planu w 2023 r. (w 2022 r. dziura budżetowa wyniosła tylko ok. 13 mld zł choć w całym sektorze, łącznie z funduszami BGK, było to niemal 100 mld zł).

Z kolei poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2023 roku), ma się niemal podwoić. Przewidywane wykonania w 2023 r. to ok. 281 mld zł, w 2024 r. – aż 420 mld zł.