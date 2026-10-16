Ceny prac wykończeniowych w 2026 r. Nawet 300 zł/m kw za położenie płytek
Wzór w jodełkę od kilku sezonów cieszy się popularnością we wnętrzarskich trendach, jednak jego wykonanie wymaga precyzji, czasu i doświadczenia. W 2026 r. stawki za ułożenie płytek w ten wzór wahają się najczęściej od 150 do nawet 300 zł za metr kwadratowy.
Aktualne kwoty za taką usługę sprawdził portal Trojmiasto.pl. Cena robocizny zależy przede wszystkim od rodzaju jodełki, formatu kafli oraz układu pomieszczenia. W 2026 r. obowiązują następujące widełki cenowe:
Warto pamiętać, że przy bardzo małych metrażach pomieszczenia fachowcy często rezygnują z rozliczenia za metr kwadratowy i proponują minimalną kwotę za całe zlecenie, niezależnie od powierzchni.
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Układanie płytek w tradycyjny wzór jest prostsze i pozwala na szybszą pracę. W przypadku jodełki nawet milimetrowe odchylenie na początku prac może zepsuć ostateczny efekt. Na końcowy rachunek wpływają również:
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Jak przypomina portal Trojmiasto.pl, wzór w jodełkę generuje więcej odpadów niż prosty układ, ponieważ powoduje konieczność częstego docinania płytek przy ścianach i narożnikach. Warto w związku z tym pamiętać o kilku kwestiach.
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Atrakcyjna cena za metr podana w ogłoszeniu może nie obejmować całości prac. Przed ich rozpoczęciem najlepiej ustalić z wykonawcą następujące kwestie:
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