5,19 zł za litr ma szansę stać się liczbą miesiąca. Taką cenę benzyny obiecał w połowie 2022 r. – wówczas jeszcze lider opozycji – gdy tylko przejmie władzę. I takiej uwiesili się jak rzepy politycy opozycji – od prezydenta Nawrockiego po premiera in spe Czarnka. Żądają, żeby Tusk tu i teraz, po czterech latach spełnił swoją obietnicę, skoro już prezydent poszedł mu na rękę i podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, którą w poprzedniej wersji wysłał na Berdyczów.