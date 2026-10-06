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Krzysztof Adam Kowalczyk: Iluzja 5,19 zł za litr. Polityk powinien baczyć, co obiecuje

Cała awantura o obietnice sprzed lat dowodzi, że idea zmiany wartości pieniądza w czasie to dla wielu polityków czarna magia.

Publikacja: 06.10.2026 05:22

Krzysztof Adam Kowalczyk: Iluzja 5,19 zł za litr. Polityk powinien baczyć, co obiecuje

Foto: PAP/Grzegorz Momot

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Krzysztof Adam Kowalczyk

5,19 zł za litr ma szansę stać się liczbą miesiąca. Taką cenę benzyny obiecał w połowie 2022 r. – wówczas jeszcze lider opozycji – gdy tylko przejmie władzę. I takiej uwiesili się jak rzepy politycy opozycji – od prezydenta Nawrockiego po premiera in spe Czarnka. Żądają, żeby Tusk tu i teraz, po czterech latach spełnił swoją obietnicę, skoro już prezydent poszedł mu na rękę i podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, którą w poprzedniej wersji wysłał na Berdyczów.

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