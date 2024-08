ZUE: zerwanie umowy PKP PLK ze Strabagiem szokuje. „Perspektywy bardzo dobre”

– Mamy wybrane tematy, które by nas najbardziej interesowały. Ale jeśli pokażą się jeden, dwa przetargi, będziemy w nich startowali i gwarantuję, że wszyscy pozostali zrobią tak samo – powiedział. Wówczas według niego w branży może zapanować nieracjonalna konkurencja.

– Jeśli przetargi będą się ukazywały w sposób nieregularny, np. najpierw dwa, to wiadomo, że o te dwa będzie wielki bój – mówił Nowak.

– Jako rynek potrzebujemy stabilności i przewidywalności. Chcielibyśmy wiedzieć, kiedy pojawią się, w jakim terminie, przymierzać się do tych optymalnych, czy ze względu na lokalizację, czy inne parametry. Konkurencja zawsze jest ostra, ale to, czy będzie racjonalna, zależy od tego, co państwo polskie zaoferuje w inwestycjach do realizacji – ocenił.

Poza PKP PLK firma ZUE liczy także na zlecenia od władz samorządowych na infrastrukturę miejską w ramach wartego 9 mld zł programu Zielona Transformacja Miast oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Sytuacja w perspektywie kilku lat wydaje się bardzo dobra – ocenił prezes Nowak.

Zyski ZUE w górę. Jakie drugie półrocze?

ZUE pokazało właśnie oficjalne wyniki za pierwsze półrocze 2024 r. Były zgodne ze wstępnymi, zaprezentowanymi w połowie sierpnia.