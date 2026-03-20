Z tego artykułu dowiesz się: Gdzie znajdują się i jaką wartość posiadają międzynarodowe nieruchomości należące do rodziny Chameneich.

W jaki sposób zarządzany jest majątek irańskiej rodziny przywódczej, ze szczególnym uwzględnieniem roli fundacji Setad.

Jakie metody służyły powiększaniu tego majątku, włącznie z konfiskatą aktywów.

Jakie niespodziewane powiązania biznesowe, także z podmiotami izraelskimi, charakteryzują transakcje majątkowe rodziny.

Jakie rozbieżności widoczne są między deklaracjami reżimu a jego faktycznym majątkiem oraz wpływem na gospodarkę Iranu.

Nie ma jasności, co się dzieje z Modżtabą Chameneim, nowym najwyższym przywódcą Iranu. Wiadomo, że jego ojciec – ajatollah Ali Chamenei, poprzedni najwyższy przywódca – zginął w swojej zbombardowanej rezydencji w Teheranie rankiem 28 lutego 2026 r. Z przecieków wynikało, że Modżtaba został ranny w tym ataku. „The Telegraph” opisywał nagraną relację szefa protokołu najwyższego przywódcy wskazującą, że Modżtaba „o sekundy” uniknął śmierci, bo wyszedł z rezydencji do ogrodu. CNN donosiła, że miał połamaną stopę i rany cięte twarzy. Na kontach twitterowych związanych z irańską opozycją pojawiły się natomiast doniesienia, że stracił nogę, został podłączony do respiratora i nie odzyskał świadomości od 28 lutego. Kuwejcki dziennik „AJ Jariba” twierdził natomiast, że irański przywódca został ewakuowany rosyjskim samolotem wojskowym do Moskwy, gdzie przebył operację. Jak dotąd nie pokazał się on publicznie, a pierwsze jego „orędzie” było wiadomością odczytaną z kartki przez prezentera telewizyjnego. Na jednym z reżimowych wieców, jako najwyższego przywódcę zaprezentowano wyciętą z kartonu sylwetkę z naklejonym zdjęciem twarzy Modżtaby. Brytyjska, prawicowa telewizja GB News postanowiła więc sprawdzić, czy może najwyższy irański przywódca znajduje się w jednej ze swoich luksusowych nieruchomości w Londynie. Był to oczywiście tylko pretekst dla zrobienia przez nią reportażu o majątku rodu Chameneich.

Interesy z wrogiem

O tym, że rodzina irańskiego najwyższego przywódcy posiada luksusowe nieruchomości w Londynie, donosiła m.in. agencja Bloomberga. Z jej dochodzenia wynikało, że do Modżtaby Chameneiego należą m.in. dwa mieszkania w dzielnicy Kensington na zachodzie Londynu. Ich szacunkowa wartość przekracza 50 milionów funtów. Apartamenty położone są na szóstym i siódmym piętrze i są wyposażone w pomieszczenia dla służby na parterze. Mieszkania te znajdują się tuż przy ambasadzie Izraela oraz Kensington Palace, oficjalnej rezydencji księcia i księżnej Walii. Chamenei posiada te apartamenty od 2014 r. Należy do niego też 11 nieruchomości w Hampstead na północy Londynu, nabytych za pośrednictwem podstawionego człowieka i spółki-wydmuszki zarejestrowanej w raju podatkowym na Wyspie Man. Te rezydencje położone są przy Bishops Avenue, zwanej „Aleją miliarderów”. Większość z nich sprawia wrażenie niezamieszkanych, a niektóre wręcz niszczeją, ale i tak stanowią one dużą inwestycję. Według agencji Bloomberga, Modżtaba Chamenei posiada na całym świecie nieruchomości warte co najmniej kilkaset milionów funtów. Ma m.in. willę w Dubaju, mieszkania w Paryżu, udziały w dwóch hotelach w Niemczech i ośrodek golfowy na Majorce. Część z nieruchomości, które udało się zidentyfikować została kupiona w zeszłej dekadzie przez firmę Birch Ventures Limited, kontrolowaną przez irańskiego oligarchę Alego Ansariego, który uchodzi za bliskiego przyjaciela rodziny Chameneich. Ansari został objęty brytyjskimi sankcjami, więc na nieruchomości kupione przez niego dla Modżtaby nałożono zabezpieczenie sądowe (nie może więc ich obecnie sprzedać).

Dochodzenie izraelskiego portalu Shomrin odkryło ciekawy wątek interesów nieruchomościowych Ansariego. Okazało się bowiem, że spółka Birch Ventures Limited dostała przed transakcją zakupu nieruchomości w Londynie pożyczkę wynoszącą 36 mln funtów. Pożyczki tej udzieliła (przez pośrednika w postaci funduszu LJ Partnership) firma Topland Jupiter Limited, będąca częścią konglomeratu inwestycyjnego Topland Group, należącego do urodzonych w Izraelu braci Sola i Eddy’ego Zakayów. Ludzie zarządzający pieniędzmi przywódców dyktatury ostro skonfliktowanej z Izraelem prowadzili więc interesy z Izraelczykami.