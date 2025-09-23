Aktualizacja: 23.09.2025 11:04 Publikacja: 23.09.2025 09:41
Foto: materiały prasowe
W poniedziałek rada nadzorcza Azotów podjęła uchwałę o powołaniu Artura Chołody na stanowisko wiceprezesa spółki z dniem 1 października. Jednocześnie z zarządu odwołała wiceprezesa Huberta Kamolę. W tym przypadku uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia. Ponadto Kamola, ze skutkiem na koniec 22 września złożył rezygnację z funkcji prezesa Zakładów Azotowych Puławy. Nie podał przyczyny podjętej decyzji.
Rada nadzorcza Azotów ustaliła liczbę członków zarządu spółki, obecnej XIII kadencji, na sześciu, w tym pięciu powołanych po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz jednego członka zarządu z wyboru pracowników. Obecnie w skład zarządu nawozowego koncernu wchodzą: prezes Andrzej Skolmowski, wiceprezesi Paweł Bielski i Andrzej Dawidowski oraz członek zarządu Artur Babicz. Za kilka dni dołączy do nich Chołody. Jaki w koncernie będzie miał określony zakres obowiązków, na razie nie podano.
Chołody jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył aplikację radcowską. Od prawie 20 lat jest wspólnikiem Wielkopolskiej Grupy Prawniczej specjalizującej się w zamówieniach publicznych oraz obsłudze firm ubiegających się o międzynarodowe kontrakty publiczne. W latach 2024–2025 pełnił funkcję członka rady nadzorczej, a następnie został delegowany do pełnienia funkcji prezesa w Alior Banku. Był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie i nadzór nad sprzedażą w obszarze klienta biznesowego i klienta detalicznego, nadzór nad departamentem prawnym i zgodności.
Hubert Kamola był prezesem ZA Puławy od 8 maja 2024 r. W spółce odpowiadał m.in. za zarządzanie sprzedażą i produktami w biznesie nawozowym, politykę zakupową oraz logistykę. Wcześniej, bo 13 kwietnia został wiceprezesem tarnowskich Azotów. Jego zakres kompetencji w koncernie obejmował m.in. zarządzanie produkcyjne i sprzedażowe oraz marketing w biznesach nawozowym i chemicznym. W latach 2021–2024 pełnił funkcję dyrektora departamentu nawozów w PUH Chemirol, a w latach 2020–2021 dyrektora rozwoju biznesu w Kronospanie. Wcześniej był m.in. dyrektorem biznesu sodowego w Ciechu, członkiem zarządu Ciech Soda Polska oraz dyrektorem w Grupie Azoty i Grupie Azoty Puławy.
Z opublikowanych kilka dni temu szacunkowych wyników finansowych wynika, że w II kwartale grupa kapitałowa Azoty wypracowała 3,32 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznaczało spadek w ujęciu rok do roku o 0,7 proc. To konsekwencja zniżki wpływów w biznesach: tworzyw, chemii i energetyki. Przychody wzrosły za to w kluczowym obszarze agro, który przede wszystkim obejmuje produkcję nawozów.
Ponadto koncern do 71 mln zł (ze 128 mln zł) zmniejszył stratę EBITDA. W przypadku tego wskaźnika niewielkie zyski osiągnięto w biznesach energetycznym oraz agro, a zmniejszenie strat odnotowano w obszarze chemicznym. Słaby wynik EBITDA, na poziomie minus 187 mln zł, wykazano w tworzywach (rok wcześniej wynosił minus 41 mln zł). Ostatecznie na poziomie wyniku netto grupa poniosła 553 mln zł straty, co oznaczało jej wzrost o 32,9 proc. Ostateczne rezultaty spółka planuje opublikować 24 września.
Azoty od dłuższego czasu mają ogromny problem z wyjściem na prostą. Koncern ponosi duże straty i ma wysokie zadłużenie. W dużej mierze wynikają one z nietrafionej inwestycji w nowy zakład polipropylenu w Policach, który nadal nie został w pełni ukończony.
Źródło: rp.pl
