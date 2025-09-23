W poniedziałek rada nadzorcza Azotów podjęła uchwałę o powołaniu Artura Chołody na stanowisko wiceprezesa spółki z dniem 1 października. Jednocześnie z zarządu odwołała wiceprezesa Huberta Kamolę. W tym przypadku uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia. Ponadto Kamola, ze skutkiem na koniec 22 września złożył rezygnację z funkcji prezesa Zakładów Azotowych Puławy. Nie podał przyczyny podjętej decyzji.

Artur Chołody od prawie 20 lat jest wspólnikiem Wielkopolskiej Grupy Prawniczej

Rada nadzorcza Azotów ustaliła liczbę członków zarządu spółki, obecnej XIII kadencji, na sześciu, w tym pięciu powołanych po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz jednego członka zarządu z wyboru pracowników. Obecnie w skład zarządu nawozowego koncernu wchodzą: prezes Andrzej Skolmowski, wiceprezesi Paweł Bielski i Andrzej Dawidowski oraz członek zarządu Artur Babicz. Za kilka dni dołączy do nich Chołody. Jaki w koncernie będzie miał określony zakres obowiązków, na razie nie podano.

Chołody jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył aplikację radcowską. Od prawie 20 lat jest wspólnikiem Wielkopolskiej Grupy Prawniczej specjalizującej się w zamówieniach publicznych oraz obsłudze firm ubiegających się o międzynarodowe kontrakty publiczne. W latach 2024–2025 pełnił funkcję członka rady nadzorczej, a następnie został delegowany do pełnienia funkcji prezesa w Alior Banku. Był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie i nadzór nad sprzedażą w obszarze klienta biznesowego i klienta detalicznego, nadzór nad departamentem prawnym i zgodności.

Hubert Kamola był prezesem ZA Puławy od 8 maja 2024 r. W spółce odpowiadał m.in. za zarządzanie sprzedażą i produktami w biznesie nawozowym, politykę zakupową oraz logistykę. Wcześniej, bo 13 kwietnia został wiceprezesem tarnowskich Azotów. Jego zakres kompetencji w koncernie obejmował m.in. zarządzanie produkcyjne i sprzedażowe oraz marketing w biznesach nawozowym i chemicznym. W latach 2021–2024 pełnił funkcję dyrektora departamentu nawozów w PUH Chemirol, a w latach 2020–2021 dyrektora rozwoju biznesu w Kronospanie. Wcześniej był m.in. dyrektorem biznesu sodowego w Ciechu, członkiem zarządu Ciech Soda Polska oraz dyrektorem w Grupie Azoty i Grupie Azoty Puławy.