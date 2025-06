Przedsiębiorcy chcą sprawiedliwego traktowania przez organy podatkowe

IX Kongres Rady Podatkowej, odbywający się w Warszawie 10 i 11 czerwca, otworzył Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Gość specjalny kongresu Jarosław Neneman zwrócił uwagę, że obecna deregulacja jest przeprowadzana z wydatnym udziałem strony społecznej. – Maciej Berek, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, odpowiedzialny za deregulację, kruszy beton urzędniczy. Niekiedy urzędnicy przekonują, że części propozycji deregulacyjnych nie da się zrealizować. Ale w trakcie dyskusji okazuje się, że jest to jednak możliwe. Bywa, że nie trzeba zmienić ustawy. Tak było na przykład w przypadku rezygnacji z wysyłania PIT-11 – podkreślił wiceminister finansów.

Jarosław Neneman zapowiedział również zmiany w ordynacji podatkowej, Krajowym Systemie e-Faktur (jego projekt wkrótce trafi na posiedzenie rządu), podatku od nieruchomości, cukrowym, VAT czy od sprzedaży detalicznej. Zaapelował też do przedsiębiorców o współpracę przy tworzeniu przepisów deregulacyjnych. – One powinny służyć gospodarce, firmom i społeczeństwu – dodał.

Coraz więcej kontroli

Panel „Relacje podatników i organów podatkowych – czy możemy robić to lepiej?” poprzedziła prezentacja raportu na temat relacji podatników z administracją skarbową „Przedsiębiorcy pod lupą fiskusa 2025” przygotowanego przez firmę doradztwa podatkowego MDDP we współpracy z Konfederacją Lewiatan. Analizuje on działania kontrolne organów podatkowych w latach 2019–2024 oraz diagnozuje relacje między administracją skarbową a przedsiębiorcami.

Z raportu wynika, że działania kontrolne organów podatkowych są na porządku dziennym. W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba kontroli celno-skarbowych – w 2019 r. stanowiły one zaledwie ok. 12 proc. wszystkich kontroli, a w 2024 r. już ponad 38 proc. W latach 2019–2024 łącznie przeprowadzono 117,5 tys. kontroli. To oznacza, że codziennie w Polsce otwierało się średnio 77 kontroli.

– Obserwujemy, że kontrole celno-skarbowe wypierają tradycyjne kontrole podatkowe. Jednak najbardziej popularne są czynności sprawdzające, które z jednej strony pozwalają na szybsze sprawdzenie rozliczeń podatników, ale z drugiej strony mogą zapewniać podatnikom mniejszą ochronę – mówił Jakub Warnieło, doradca podatkowy i szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych w MDDP.