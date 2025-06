Gigantyczne przejęcie w telekomunikacji. Hurtownik światłowodowy na zakupach

Wartości transakcji nie ujawniono. Analogiczne transakcje z ostatnich lat wskazują jednak, że może być duża.

Joint venture Play bliżej celu dotarcia 6 mln gospodarstw domowych

Przejęcie sieci od Vectry sprawi, że PŚO zbliży się do celu, którym jest dla niego 6 mln gospodarstw domowych w zasięgu posiadanej infrastruktury. Obecnie jest to 4,1 mln domostw. Jako nowy właściciel ma zmodernizować sieć (migracja z GPON do XGS-PON) oraz rozszerzyć zasięg FTTH, zapewniając w ten sposób prędkości do 8 Gb/s.

Vectra zadeklarowała, że sama zamierza skupić się na usługach dla klientów detalicznych i biznesowych. Dla abonentów, którzy korzystają ze sprzedawanej infrastruktury, nic ma się nie zmienić.

„Po finalizacji transakcji spółka skoncentruje swoje zasoby i działania na rozwoju infrastruktury Grupy Vectra – obejmującej połowę dotychczasowego zasięgu, ogólnokrajową sieć szkieletową o zasięgu 10 tys. km, a także infrastrukturę obsługującą biznes. To podejście pozwoli spółce na dalsze inwestycje w rozwój własnej infrastruktury hurtowej oraz działalności B2B jako operatora hurtowego” – podała kablówka.

Prezes Vectry: abonenci nadal mogą korzystać z łączy. Będzie nowa umowa

- Od 2021 roku z powodzeniem rozszerzamy zasięg naszej działalności. Zawarliśmy szereg umów dostępowych, umożliwiających nam świadczenie usług, z innymi otwartymi sieciami hurtowymi, m. in. ze Światłowód Inwestycje, Fiberhost, Tauron, Nexera czy Orange. Wkrótce podpiszemy również taką umowę z PŚO. Co ważne dla naszych klientów nic się nie zmieni, będą oni mogli dalej korzystać z usług Vectry dostępnych na części sieci, której dotyczy transakcja. W efekcie umożliwi nam to spełnienie naszego celu strategicznego – dotarcie do ponad 10 milionów gospodarstw domowych w całym kraju. Równolegle stale ulepszamy ofertę produktową – tutaj więcej szczegółów będę mógł przedstawić w nadchodzących tygodniach – zapowiada – mówi Paweł Dlouchy, prezes Vectry.