Hurtowa sieć światłowodowa na sprzedaż

– Przejmowanie operatorów FTTH to jeden ze sposobów na zwiększanie zasięgu usług światłowodowych, wpisany w naszą strategię. W ostatnich latach dokonaliśmy kilku takich transakcji, o czym informowaliśmy. Nie udzielamy informacji o planach – mówi Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska.

Z naszych informacji wynika natomiast, że przejęciem nie jest zainteresowany Światłowód Inwestycje, spółka założona przez ten telekom.

– Obserwujemy i analizujemy sytuację rynkową, zgodnie z przyjętą polityką nie udzielamy szczegółowych informacji o strategii biznesowej – mówi tymczasem Zuzanna Kaseja, menedżerka ds. PR Fiberhostu.

W 2023 r. główna spółka z grupy – Nexera sp. z o.o. – wykazała 87 mln zł przychodu, 85 mln zł straty operacyjnej i 199 mln zł straty netto. Ile może być warta? Punktem odniesienia mogą być transakcje z lat 2021–2023. Orange Polska sprzedał wtedy 50 proc. udziałów Światłowód Inwestycje na rzecz APG za 1,4 mld zł, rozłożone na części (druga ma być rozliczona do końca 2025 r.).

S-I dysponowała siecią 672 tys. gospodarstw domowych, a do jej hurtowych łączy podpiętych było 170 tys. abonentów. Do końca br. Ś-I ma zwiększyć zasięg do ponad 2,1 mln gospodarstw domowych, a docelowo do 2,4 mln. Z kolei należące do Iliadu P4 w 2023 r. wydzieliło docierającą do 3,7 mln gospodarstw infrastrukturę kablową UPC do PŚO (wtedy FiberForce), a potem sprzedało połowę udziałów do wehikułu Infravia Capital za 1,78 mld zł.