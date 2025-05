– Wszyscy czekają na to jak będą wyglądały: wojna celna (między USA i Europą oraz Chinami – red.) oraz wojna w Ukrainie. Widać pierwsze oznaki ożywienia we Francji i we Włoszech, całkiem nieźle wygląda Hiszpania, co – jak sądzę – jest efektem tego, że mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego są daleko od problemów centralnej, czy wschodniej części kontynentu – mówi prezes InPostu. I podkreśla, że w naszym kraju ciąży nie tylko geopolityka, ale też lokalna polityka.

– Jak popatrzymy na zmęczenie chociażby kampanią prezydencką, to rysuje się chyba taki szaro-bury obraz, zwłaszcza debaty publicznej, który nie zachęca do optymizmu. Ale mam wrażenie, że to odbicie nastąpi – dodaje Brzoska.

InPost nie ma powodów do narzekań. Pierwszy kwartał br. przyniósł spółce kolejny mocny wzrost, choć dla firm w branży nie był to łatwy okres, co powiązane jest właśnie z nastrojami konsumenckimi, które na wszystkich rynkach europejskich są bardzo słabe. – Niezależnie od tego nam udało się rok do roku urosnąć o ponad 10 proc. na poziomie grupy. Przy tym marża na poziomie grupy nadal rośnie, a w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie ponad 40 proc. – tłumaczy Rafał Brzoska.

Tak rośnie InPost

Dla firmy milowym krokiem było przyjęcie brytyjskiej firmy Yodel (co dało spółce 8-proc. udział w rynku brytyjskim). Kolejnym kluczowym punktem w rozwoju jest przekroczenie bariery 50 tys. automatów paczkowych w sieci. – To pokazuje, że – jeżeli chodzi o tempo rozwoju – znacząco w tym roku przyspieszamy. No i tak będzie przez kolejne kwartały br. – zapowiada szef InPostu.

W pierwszych trzech miesiącach br. InPost odnotował 183,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Przychody ze sprzedaży sięgnęły prawie 2,952 mld zł, wobec około 2,426 mld zł rok wcześniej. To wynik o niemal 22 proc. wyższy, co jest zasługą rynków Wielkiej Brytanii i Irlandii – odnotowały one wzrost o 145 proc. rok do roku, podczas gdy Polska i pozostałe kraje europejskie z mapy InPost odpowiednio o 11 proc. i 14 proc.