Dziesiątki ekspertów z europejskich think tanków przyjechało do Warszawy i Torunia rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej

Forum poprzedziła uroczysta kolacja, otwarta przez ministra do spraw Unii Europejskiej Adama Szłapkę. Pierwszego dnia konferencji, część merytoryczna Forum została zainaugurowana przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka‑Kamysza oraz podsekretarz stanu w pionie do spraw Unii Europejskiej, Magdalenę Sobkowiak‑Czarnecką, którzy zwrócili uwagę na znaczenie współpracy eksperckiej i potrzebę wspólnego wypracowania rozwiązań odpowiadających wyzwaniom kolejnych dekad. W wydarzeniu w KPRM uczestniczyli także wiceministrowie: Jurand Drop, Michał Baranowski i Dariusz Standerski.

Reklama

Eksperci z całej Europy

W obradach uczestniczyli przedstawiciele think tanków z większości krajów UE oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym: Egmont Institute, Globsec czy Elcano Royal Institute. Nie zabrakło również polskich think tanków, których obecność podkreśliła rosnącą współpracę środowisk eksperckich w kraju. Jak wskazuje dr Jarosław Pietras „Forum stanowiło niepowtarzalną okazję pogłębionej debaty o przyszłości Europy angażującej ekspertów ze wszystkich zakątków kontynentu. Niezwykle ważne było usłyszeć głos ekspertów z mniejszych ośrodków, którzy oceniali możliwości reformy UE i prezentowali bardzo ważne propozycje i oceny z punktu widzenia mniej renomowanych think tanków.”

Uczestnicy THINK TANK Forum w trakcie dyskusji w KPRM. Fot: Materiały prasowe

Lokalny wymiar