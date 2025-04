I rzeczywiście na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego najnowsza korespondencja dotycząca noweli ustawy to korespondencja pomiędzy Rządowym Centrum Legislacyjnym i minister zdrowia. RCL zastanawia się w jaki sposób zmiana ta wpłynie na grupę lekarzy posiadających zgodę na wykonywania zawodu w Polsce na podstawie decyzji MZ, a nie Izby Lekarskiej oraz na sytuację podmiotów leczniczych ich zatrudniających „a tym samym na dostępność do świadczeń”. Stawia pytanie o czy istnieje wystarczająca przesłanka by w tej kwestii nie przeprowadzić konsultacji społecznych.

Na te wątpliwości odpowiedziała minister Izabela Leszczyna. Napisała między innymi: „uchylana możliwość wykonywania zawodu lekarza na podstawie samej decyzji administracyjnej bez wpisu do rejestru lekarzy i bez nadania prawa wykonywania zawodu przez samorząd lekarski jest rozwiązaniem drastycznie sprzecznym z ogólnym systemem kontroli dostępu do wykonywania tego zawodu oraz systemem odpowiedzialności zawodowej. Tym samym, najważniejszym podmiotem, na który oddziałuje przedmiotowa zmiana, jest ogół pacjentów i jest to oddziaływanie jednoznacznie pozytywne, co wyjaśniano w uzasadnieniu do projektu ustawy oraz w piśmie wnoszącym projekt ustawy na Radę Ministrów.” Przyznała, że nie wiadomo dokładnie ilu lekarzy pracuje na podstawie zgody administracyjnej (bo zbiór lekarzy zmienia się z dnia na dzień, a poza tym nie wszyscy, którzy dostali zgodę wykonują zawód – część wyjechała), ale szacuje się, że jest to ok. 600 medyków.

Jeśli więc prawda jest, że to ta zmiana i te wątpliwości, spowodowały, że rząd nie zaakceptował ustawy umożliwiającej reformę szpitali, to dowodzi raz jeszcze, że praktyka wrzutek do ustaw nie jest dobrym zwyczajem legislacyjnym (choć do perfekcji rozwiniętym przez poprzednią koalicję rządową).

Przypomnijmy, że projekt reformy szpitalnictwa zakłada m.in.:

• możliwość elastycznego przekształcania oddziałów szpitalnych,