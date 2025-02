Materiał powstał we współpracy z mBankiem

Zrównoważone finanse są ważne, podchodzimy do tego biznesowo i czujemy, że wspieramy zieloną gospodarkę oraz naszych klientów. Dlaczego ten temat jest tak ważny dla Polski? Wystarczy wiedzieć, że polskie ceny prądu są o 15 proc. wyższe niż średnie ceny w Europie. Trudno więc konkurować z innymi, mając wyższe ceny. To nowa sytuacja dla wielu przedsiębiorców, bo przez lata mieliśmy tańszy prąd, niższe płace i w ten sposób konkurowaliśmy. Teraz już tak nie jest. Dlatego warto inwestować w zieloną energię, która jest tańsza, a dziś jedynie ok. 30 proc. prądu w Polsce wytwarzamy z zielonej energii. W mBanku zrównoważone finanse to zarówno wsparcie dużych firm, budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych, ale także finansowanie działalności średnich i małych podmiotów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że transformacja gospodarki wymaga od nas nie tylko przyspieszenia działań, ale także współpracy. Wprowadzamy specjalną ofertę produktową na rzecz transformacji, skierowaną dla segmentu dużych i średnich firm, która będzie odpowiedzią na ich potrzeby poprawy efektywności i wzrostu konkurencyjności. Chcemy być też partnerem dla firm, które poszukują innowacyjnych rozwiązań oraz realizują rozwojowe strategie.

