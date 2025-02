Za nami 13. Gala Finałowa Akademii Przedsiębiorczości BraveCamp. Jest to inicjatywa realizowana od siedmiu lat przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczą w niej studenci i doktoranci UW, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Leona Koźmińskiego, a w tej edycji – także Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej. To osoby, które mają pomysły na projekty biznesowe, naukowe lub społeczne i udowadniają, że nauka i przedsiębiorczość mogą iść ze sobą w parze.

– BraveCamp to wyjątkowa inicjatywa, która rozwija umiejętności niezbędne do realizacji innowacyjnych projektów naukowych. Uniwersytet Warszawski, jako uczelnia badawcza, stawia na przedsiębiorczość, skuteczne zarządzanie zasobami i współpracę międzynarodową. Udział w BraveCamp to już sukces – dowód na to, że nauka to dynamiczne wyzwanie, na które warto odpowiedzieć, by wspólnie budować przyszłość akademicką i społeczną, także we współpracy z uczelniami partnerskimi wspierającymi ten program – powiedział podczas wydarzenia prof. dr hab. Zygmunt Lalak, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań.

Aby ideę przekuć w konkret

Podczas BraveCampu uczestnicy i uczestniczki przez niemal tydzień mieszkają w ośrodku Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach, gdzie uczestniczą w warsztatach i konsultacjach prowadzonych przez ekspertów i doświadczonych praktyków. Potem podczas wielkiej Gali Finałowej DemoNight, autorzy najlepszych pomysłów prezentują swoje innowacyjne rozwiązania przed jury, gośćmi gali i potencjalnymi inwestorami.

– Każdy projekt zaczyna się od pomysłu, a taki pomysł wymaga zaopiekowania, aby ideę przekuć w konkret. Temu właśnie mają służyć tygodniowe warsztaty i ich dzisiejszy finał. Jest to szczególnie istotne, gdy mówimy o pomysłach i projektach sytuujących się na styku nauki i biznesu – powiedział prof. dr hab. Andrzej Szeptycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Badania i rozwój oraz próba skuteczniejszego zbliżenia naukowców i przedsiębiorców to niezwykle ważny obszar działalności ministerstwa. Skuteczna współpraca nauki i biznesu, badaczy, innowatorów i przedsiębiorców sprawia, że firmy mogą oferować bardziej nowoczesne produkty i usługi. Z drugiej strony, środki finansowe z biznesu wracają do naukowców, zasilają naukę i wspierają kolejne pomysły – podkreślił.

Gala finałowa to niezwykły moment, gdy nauka styka się z przedsiębiorczością, a widzowie mają okazję przekonać się, jak różnorodne projekty i pomysły realizują przedsiębiorczy studenci i studentki.

– BraveCamp to przestrzeń dla młodych przedsiębiorców, którzy nie tylko mają odwagę działać, ale przede wszystkim dysponują realnymi pomysłami na innowacje. To nie jest zwykły program – to kuźnia talentów, w której nauka spotyka się z biznesem, a pasja i wiedza z przedsiębiorczością – zaznaczył Robert Grey, kanclerz UW. – Tegoroczna edycja przyciągnęła rekordową liczbę studentów i doktorantów. To pokazuje, jak ogromne jest zapotrzebowanie na takie inicjatywy i że interdyscyplinarność jest kluczem do przełomowych pomysłów. Program zyskał również prestiżowe patronaty – ministra nauki i szkolnictwa wyższego, marszałka województwa mazowieckiego oraz prezydenta m.st. Warszawy – co tylko potwierdza jego rosnące znaczenie w krajowym ekosystemie innowacji.

Lista laureatów i laureatek

Finaliści walczyli o nagrody o łącznej wartości 30 tys. zł. Laureatami 13. edycji BraveCamp zostali:

1. miejsce: Jakub Jażdżyk, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Informatyka; projekt: Zaklepuje.To – Booksy dla kajaków – kompleksowy system i aplikacja webowa do zarządzania wypożyczalniami kajakowymi działająca na polskim rynku,

2. miejsce i Nagroda Absolwentów BraveCampu: Alicja Ziemlińska, Akademia Leona Koźmińskiego Kolegium Prawa, Prawo; projekt: Contractor – platforma dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą składać oferty w przetargach, ale napotykają bariery w postaci skomplikowanych formalności i obszernej dokumentacji,

3. miejsce: Kamila Zacharewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pielęgniarstwo; projekt: PrimiCare – autorski projekt zabezpieczenia pieluchomajtek, które zapobiega ich nieświadomemu zdejmowaniu przez pacjentów z chorobami otępiennymi,

* Nagroda specjalna UWRC: Dominika Krasoń, Uniwersytet Warszawski, Kolegium MISMaP, Biologia; projekt: Collab – platforma przeznaczona dla studentów i studentek kierunków life science i medycznych, która ułatwia znajdowanie partnerów do projektów, badań i start-upów,

* Nagroda Publiczności: Jakub Walczak, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Zarządzanie; projekt: Next Question – aplikacja, która ma ułatwić pokoleniu Z poszukiwanie pracy, a rekruterom usprawnić proces rekrutacji poprzez system specjalnych pytań oraz algorytm dopasowujący pracodawcę do potencjalnego kandydata na dane stanowisko.

