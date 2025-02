Materiał powstał we współpracy z Griffin Capital Partners

Jako Griffin Capital Partners (GCP) ogłosiliście niedawno nowy projekt, OnTrain, platformę wynajmu nowoczesnych lokomotyw dla przewoźników kolejowych na rynku europejskim. Infrastruktura to dla was nowy obszar w portfolio. Co wpłynęło na decyzję o wejściu w ten sektor?

Maciej Dyjas: Już kilka lat temu rozszerzyliśmy działalność Griffin Capital Partners o obszar climate transition, koncentrując się na inwestycjach związanych z transformacją energetyczną. Kolejnictwo wpisuje się w ten sam nurt – Unia Europejska jednoznacznie wskazuje na konieczność przeniesienia części transportu z dróg na tory, co wynika zarówno z celów środowiskowych, jak i z potrzeby odciążenia infrastruktury drogowej.

Tomasz Mrowczyk, partner współzarządzający w Griffin Capital Partners, ekspert ds. rynków finansowych z ponad 15-letnim doświadczeniem, odpowiada za rozwój private equity. Wcześniej przez 11 lat w Grupie PZU kierował inwestycjami PE, VC i private credit. Karierę zaczynał w EY. Absolwent UE w Katowicach, posiada CFA, CAIA i Executive MBA (UIUC i UW). Foto: Griffin Capital Partners

Tomasz Mrowczyk: Jednocześnie kolej to sektor, który wymaga ogromnych nakładów kapitałowych, co tworzy naturalną barierę wejścia. Nasze doświadczenie w budowaniu spółek oraz dostęp do finansowania sprawiają, że nie jest to dla nas przeszkoda.

Analizując rynek, dostrzegliśmy, że tabor kolejowy w Europie jest znacząco niedoinwestowany – średni wiek lokomotyw jest wysoki, co prowadzi do zwiększonej awaryjności i ograniczonej dostępności pojazdów. Na to nałożyć należy fakt, że rosnące wymagania w zakresie modernizacji systemów bezpieczeństwa i rosnące koszty serwisowania sprawiają, że model leasingu i wynajmu staje się dla przewoźników bardziej atrakcyjny niż posiadanie własnej floty. Widzimy wyraźny trend przechodzenia z modelu posiadania aktywów na własnym bilansie do korzystania z infrastruktury oferowanej przez wyspecjalizowane podmioty – tak jak ma to miejsce w przypadku sieci światłowodowych, masztów telekomunikacyjnych czy flot samochodowych.

OnTrain wpisuje się w ten kierunek, oferując przewoźnikom kolejowym dostęp do nowoczesnych lokomotyw bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów inwestycyjnych. Decyzja o inwestycji w OnTrain jest także odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne i geopolityczne. Wzrost niepewności na rynkach globalnych, skoki cen frachtu oraz trudności w pozyskaniu siły roboczej, szczególnie kierowców ciężarówek, sprawiają, że firmy coraz częściej poszukują stabilnych i przewidywalnych rozwiązań logistycznych.

Jakie możliwości inwestycyjne stwarza waszym zdaniem rozwój infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Polsce?

M.D.: Proces transformacji infrastrukturalnej w Europie Środkowo-Wschodniej otwiera szerokie możliwości inwestycyjne, a Polska jest tu jednym z kluczowych rynków. Podobnie jak w przypadku kolei, inne sektory infrastrukturalne przechodzą istotne zmiany wynikające z konieczności dostosowania się do regulacji klimatycznych i rosnącej zmienności rynkowej. Wzrost znaczenia transportu kolejowego jest efektem nie tylko polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ale również ograniczonej przepustowości dróg i braków kadrowych. Firmy transportowe już teraz borykają się z niedoborem kierowców ciężarówek, a obecna sytuacja geopolityczna dodatkowo nasiliła ten problem. Polska, jako hub transportowo-logistyczny, szczególnie odczuwa te zmiany, co tworzy przestrzeń dla inwestycji w nowoczesną infrastrukturę kolejową, intermodalną i energetyczną.

T.M.: Rozwój infrastruktury w Polsce jest także częścią szerszego trendu dojrzewania rynku, w którym kapitał prywatny odgrywa coraz większą rolę w finansowaniu i zarządzaniu aktywami. Projekty wymagające wysokich nakładów inwestycyjnych, jak modernizacja kolei czy budowa nowoczesnych sieci energetycznych, stają się naturalnym obszarem dla wyspecjalizowanych inwestorów, którzy mogą dostarczyć nie tylko kapitał, ale także know-how w zakresie zarządzania złożonymi przedsięwzięciami.

Jakie są plany rozwoju OnTrain?

T.M.: OnTrain to projekt z założenia wielkoskalowy, bo to warunek efektywnego funkcjonowania na rynku infrastruktury. Spółka formalnie powstała w 2024 roku przy zaangażowaniu Marguerite oraz WBW Invest. Jako Griffin Capital Partners wnosimy do przedsięwzięcia swoje doświadczenie w budowaniu skalowalnych platform inwestycyjnych, WBW Invest dostarcza specjalistyczną wiedzę o rynku kolejowym, a Marguerite wspiera rozwój projektu zarówno kapitałowo, jak i poprzez swoje szerokie kompetencje w sektorze infrastrukturalnym.

Pod względem geograficznym OnTrain koncentruje się na dwóch kluczowych rynkach – Polsce i Niemczech – co wynika zarówno z naszej dotychczasowej działalności inwestycyjnej, jak i z charakteru rynku transportowego w regionie. Polska od lat jest hubem logistycznym Europy, a Niemcy to największy rynek kolejowy w Unii Europejskiej, dlatego budowanie naszej działalności w tych dwóch krajach ma zarówno strategiczny, jak i operacyjny sens.

Spółka została zasilona kapitałem własnym oraz podpisała strategiczne umowy na dostawę nowoczesnych lokomotyw – 40 wielosystemowych Traxx od Alstomu oraz 10 lokomotyw od Newagu, z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejne 80 sztuk.

Już na starcie podjęliśmy decyzję o mocnym wejściu na rynek, a nie stopniowym budowaniu pozycji. Duże zamówienie nie tylko umożliwia nam lepsze warunki współpracy z dostawcami, ale także pozwala na efektywne zarządzanie kosztami operacyjnymi i budowanie silnego zespołu, co jest kluczowe w tego typu przedsięwzięciach. Rozpoczęliśmy produkcję taboru, wpłaciliśmy zaliczki i zarezerwowaliśmy moce produkcyjne, co pozwala nam na pewność dostaw zgodnie z harmonogramem. Pierwsze lokomotywy mają trafić do OnTrain w II kwartale 2026 roku, a kolejne będą dostarczane sukcesywnie przez następne dwa lata. Równolegle budujemy zespół operacyjny oraz prowadzimy rozmowy z pierwszymi klientami. Skala naszego projektu i silne zaplecze finansowe sprawiają, że możemy współpracować z większymi przewoźnikami, którzy poszukują stabilnych i przewidywalnych partnerów do obsługi długoterminowych kontraktów.

Nowe branże w portfolio Griffin Capital Partners to również zielona energia i technologia. Dlaczego właśnie te obszary przyciągnęły waszą uwagę? Jakie inwestycje w tych sektorach są obecnie priorytetem dla GCP?

M.D.: Nasza strategia inwestycyjna koncentruje się na sektorach podlegających dynamicznym transformacjom, napędzanym zarówno zmianami regulacyjnymi, jak i potrzebami rynku. Zielona energia, technologia i infrastruktura to obszary, które obecnie przechodzą największe przemiany, a jednocześnie wymagają znacznych nakładów kapitałowych i długoterminowego podejścia inwestycyjnego – czyli dwóch kluczowych elementów naszego modelu operacyjnego.

W obszarze zielonej energii jesteśmy aktywni w projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną i modernizacją ciepłownictwa. Inwestujemy w spółki zajmujące się instalacją pomp ciepła i fotowoltaiki, a także w projekty związane z transformacją systemów grzewczych i optymalizacją zużycia energii. Technologia to dla nas przede wszystkim segment B2B, w którym budujemy firmy dostarczające innowacyjne rozwiązania dla klientów w Europie Zachodniej i USA. Dzięki dostępowi do wysoko wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów z Europy Środkowo-Wschodniej wspieramy rozwój firm technologicznych o globalnym potencjale.

Griffin Capital Partners od lat zajmuje czołową pozycję na rynku nieruchomości nie tylko w Polsce, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej, zarządzając zróżnicowanym portfelem inwestycji. Jak wygląda model operacyjny firmy?

M.D.: Griffin Capital Partners działa jako inwestor oraz podmiot zarządzający aktywami, przyjmując rolę generalnego partnera w realizowanych inwestycjach. Nasz model operacyjny różni się od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych – nie tworzymy zamkniętych funduszy z wcześniej zgromadzonym kapitałem, lecz pozyskujemy finansowanie na zasadzie deal-by-deal, angażując naszą sieć zagranicznych inwestorów.

T.M.: Kluczowym elementem naszej działalności jest kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym – od identyfikacji i analizy potencjalnych transakcji, przez strukturyzację prawną i podatkową, zapewnienie finansowania, aż po zamknięcie transakcji. Nasze podejście jest praktyczne i bezpośrednie – nie tylko inwestujemy kapitał, ale także aktywnie uczestniczymy w zarządzaniu firmami, które przejmujemy lub tworzymy od podstaw. Współpracujemy z zespołami zarządzającymi naszych spółek portfelowych (platform inwestycyjnych), koncentrując się na strategii, finansowaniu, fuzjach i przejęciach oraz planowaniu wyjść z inwestycji.

Jednocześnie nasze zaangażowanie kapitałowe jest znacznie większe niż standardowo przyjęte w branży – w każdej transakcji inwestujemy od 10 proc. do 15 proc. własnych środków, co świadczy o naszym długoterminowym zaangażowaniu i przekonaniu o potencjale inwestycji. Nasza strategia opiera się na identyfikowaniu i adaptowaniu sprawdzonych modeli biznesowych do specyfiki rynków lokalnych. Właśnie w ten sposób osiągamy wysokie zwroty dla naszych inwestorów.

Łączycie wiedzę ekspercką w sektorze nieruchomości z elastycznością i innowacyjnością charakterystyczną dla sektora private equity. Jaki ma to wpływ na realizację nowych projektów i ich skalowalność?

M.D.: Nasze unikalne połączenie głębokiej wiedzy o rynku nieruchomości z elastycznym podejściem charakterystycznym dla funduszy private equity pozwala nam efektywnie identyfikować, realizować i skalować nowe projekty inwestycyjne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sektorze nieruchomości rozumiemy kluczowe mechanizmy rynkowe, potrzeby klientów oraz trendy wpływające na rozwój poszczególnych segmentów, takich jak logistyka, mieszkalnictwo czy biura. Jednocześnie elastyczny model operacyjny umożliwia nam szybkie reagowanie na pojawiające się okazje inwestycyjne.

T.M.: Nasze podejście sprzyja skalowalności projektów poprzez synergię kompetencyjną między naszymi platformami inwestycyjnymi, które wzajemnie się uzupełniają i tworzą ekosystem wzmacniający ich długoterminowy rozwój. Dzięki tej synergii wewnątrz naszego portfela inwestycyjnego możemy nie tylko tworzyć wartość dla naszych inwestorów, ale także wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania, które często wyznaczają kierunki rozwoju całych branż.

Maciej Dyjas wraz z Nebilem Senmanem jest współwłaścicielem i partnerem zarządzającym w Griffin Capital Partners. Karierę zaczynał w firmach konsultingowych związanych z Hewlett Packard. Był partnerem zarządzającym i CEO w Grupie Eastbridge, kontrolującej aktywa warte ponad 3 mld dol. Ma polskie i niemieckie obywatelstwo, ukończył UW oraz studia w Stuttgarcie i we Frankfurcie.

