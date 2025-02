W tym tygodniu prezydent Donald Trump postanowił zmienić kurs w kwestii inicjatywy ekologicznej administracji Joe Bidena, która wyeliminowała jednorazowe tworzywa sztuczne, takie jak słomki, w budynkach federalnych.

„Wracamy do słomek plastikowych. Słomki papierowe nie działają. One się łamią. Eksplodują, gdy coś jest gorące. Nie wytrzymują zbyt długo, np. kilka minut, czasami kilka sekund. To absurdalna sytuacja” — powiedział Donald Trump, podpisując rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie.

Trump pozbywa się papierowych słomek

Rozporządzenie wykonawcze nakazuje agencjom federalnym upewnienie się, że „słomki papierowe nie będą już dostarczane” w budynkach agencji. Wielu Amerykanów zgadza się z niechęcią prezydenta do papierowych słomek – informuje CNN.

„Zgadzamy się, że papierowe słomki nie działają i nie są dobrym rozwiązaniem” — powiedział Ken Jacobus, dyrektor generalny Good Start Packaging, ekologicznej firmy zajmującej się kompostowalnymi opakowaniami na żywność. „Rozczarowujące w rozporządzeniu wykonawczym jest to, że papierowe słomki są swego rodzaju mylącym tropem, mającym przekonać konsumentów, że jedynym wyborem, jeśli chodzi o słomki, jest papier i plastik” — dodał.