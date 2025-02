Donald Trump przywraca plastikowe słomki. „Papierowe nie działają”

Kilka stanów i miast USA całkowicie zakazało plastikowych słomek, a niektóre restauracje nie wydają ich już automatycznie klientom. Jednak plastikowe słomki stanowią tylko niewielką część problemu. Środowisko jest zaśmiecone jednorazowymi plastikowymi pojemnikami na żywność i napoje — butelkami na wodę, opakowaniami na wynos, pokrywkami do kawy, torbami na zakupy i wieloma innymi produktami. Na całym świecie co minutę do oceanu trafia równowartość jednej śmieciarki pełnej odpadów, w tym plastikowych toreb, szczoteczek do zębów, butelek, opakowań żywności i innych tworzyw sztucznych.

W miarę rozkładu tych materiałów mikroplastiki dostają się do żołądków ryb, ptaków i innych zwierząt, a także do ludzkiej krwi i tkanek. Sama produkcja tworzyw sztucznych uwalnia gazy cieplarniane oraz inne niebezpieczne substancje zanieczyszczające środowisko, które przyczyniają się do ocieplenia klimatu.

Ponad 90 procent produktów z tworzyw sztucznych pochodzi z paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny. Co roku miliony ton plastikowych odpadów trafiają do oceanów. Wiele międzynarodowych firm odeszło od plastikowych słomek i uczyniło redukcję plastiku centralnym punktem swoich celów zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście decyzja Trumpa wydaje się wyjątkiem w świecie biznesu.

Plastik szkodzi całej planecie

Ekolodzy są zaniepokojeni decyzją prezydenta USA. Christy Leavitt, dyrektor kampanii ds. tworzyw sztucznych w organizacji Oceana, zwróciła uwagę, że większość wyborców w USA popiera wymóg ograniczenia opakowań jednorazowego użytku i plastikowych naczyń do żywności. „Prezydent Trump zmierza w złym kierunku w kwestii jednorazowego plastiku” — powiedziała Leavitt. „Świat stoi w obliczu kryzysu zanieczyszczenia plastikiem i nie możemy dłużej ignorować jednego z największych zagrożeń dla środowiska, z jakimi borykają się obecnie nasze oceany i nasza planeta” — dodała w rozmowie z AP.