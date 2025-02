GPW: Spółki z sektora medycznego pod lupą

Czytaj więcej Biznes Nowatorskie firmy znad Wisły rozpychają się za granicą Produkty i usługi nowej ekonomii mają strategiczne znaczenie we wzmocnieniu konkurencyjności UE. W ostatnich latach stanowią coraz istotniejszą część polskiego eksportu.

W przypadku działającego na rynku diagnostycznym Voxela analitycy spodziewają się podtrzymania pozytywnego trendu w wynikach głównie za sprawą wyższych wycen badań i wolumenów niż rok wcześniej. – Oczekujemy, że spółka zaprezentuje pozytywne wyniki w IV kwartale 2024 r. Źródeł dobrych rezultatów upatrujemy w wyższej wycenie badań oraz wykonanych wolumenów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ponadto spółka zależna Radpoint przesunęła część projektów na IV kwartał, co dodatkowo powinno wspierać wyniki tego okresu – wskazuje Ignacy Budkiewicz, analityk BM BNP Paribas. Jest optymistą, jeśli chodzi o wyniki 2025 r. – Perspektywy dla spółki pozostają pozytywne i są wspierane oczekiwaniami, że prace modernizacyjne pracowni diagnostycznych są w większości na ukończeniu oraz możliwe są kolejne rewizje cenników w dalszej części roku – przekonuje.

Spółki medyczne z GPW publikują raporty

Wśród spółek, co do których inwestorzy nie powinni mieć oczekiwań związanych z poprawą zeszłorocznych wyników, jest Synektik. Dostawca zaawansowanych urządzeń medycznych za sprawą wysokiej zeszłorocznej bazy wynikowej, gdy zainstalował rekordową liczbę systemów da Vinci, po raz pierwszy od dłuższego czasu nie będzie w stanie pobić rezultatów sprzed roku. Spółka zdążyła już opublikować szacunki dotyczące przychodów, z których wynika, że w IV kwartale 2024 r. obniżyły się one rok do roku o ponad 25 proc., do 203 mln zł. – Szacunkowa sprzedaż okazała się wyższa od naszych ostatnich prognoz. Zakładaliśmy, że większa część sprzedaży zostanie przesunięta na kolejne kwartały. Widoczny jest spadek rok do roku, jednak podkreślamy, że kwartał sprzed roku stanowi bardzo wysoką bazę przez rekordową liczbę instalacji systemów da Vinci oraz realizację dużych zamówień w zakresie sprzętu diagnostycznego – wyjaśnia Tobiasz.

Czytaj więcej Biznes Europa jest uzależniona od leków z Azji. Polska chce to zmienić Coraz głośniej mówi się o konieczności odbudowania zdolności produkcyjnych przez europejski przemysł farmaceutyczny. Nic dziwnego: odsetek substancji czynnych i leków pochodzących z Azji jest niepokojąco wysoki.

Z drugiej strony jej zdaniem mniejszy udział w przychodach sprzętu diagnostycznego powinien przyczynić się do wzrostu rentowności. Mimo spodziewanego wyhamowania w wynikach IV kwartału jej zdaniem perspektywy Synektika na 2025 rok rysują się optymistycznie, a motorem oczekiwanej poprawy wyników będą kolejne zlecenia na dostawę sprzętu medycznego dla placówek medycznych oraz ekspansja sprzedaży na nowych rynkach.

Znaczącego pogorszenia wyników rok do roku w IV kwartale analitycy spodziewają się w przypadku Medicalgorithmics. Głównie ze względu na niską sprzedaż na rynku amerykańskim, gdzie spółka jest dopiero na etapie odbudowy przychodów po utracie głównego klienta. Łukasz Kosiarski, analityk Ipopemy, zakłada spadek rok do roku kwartalnych przychodów o 47 proc., do 6,6 mln zł. Na poziomie EBITDA spodziewa się straty 2,8 mln zł wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej. – Był to kolejny słaby kwartał w Medicalgorithmics, jednak z nieco wyższymi przychodami i mniejszą stratą EBITDA w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wzrost przychodów wynika z korzystniejszego kursu dolara, nieco wyższych przychodów z usług w USA i niewielkich przychodów ze sprzedaży sprzętu – wyjaśnia ekspert.