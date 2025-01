Nippon Steel nie przejmie US Steel. Jest weto Joe Bidena

Republikanie, którzy są zwolennikami tej operacji mogą nakłaniać Donalda Trumpa, by znalazł sposób zatwierdzenia jej. Prezydent-elekt powtarzał jednak, że zablokuje tę sprzedaż, podobnie jak Biden. „Jestem całkowicie przeciwny, by wspaniała i potężna US Steel została kupiona przez firmę zagraniczną, w tym wypadku Nippon Steel z Japonii. Jako prezydent zablokuję tę umowę. Kupujący, miej się na baczności” — napisał w grudniu na swej platformie Truth.

Japończycy argumentowali, że poszli na wiele ustępstw, zaproponowali nawet przeniesienie swej centrali do Pittsburga zgodnie z postulatami Komisji USA ds. Inwestycji Zagranicznych CFIUS. Sama komisja nie była w stanie zająć jednoznacznego stanowiska. Nippon Steel zobowiązała się do utrzymania zatrudnienia i obiecała zainwestować co najmniej 2,7 mld dolarów w zakłady ze związkami zawodowymi, premię po 5 tys. dolarów dla pracowników US Steel w razie kupna. Jeśli nie dojdzie do realizacji tej umowy, Nippon Steel będzie musiała zapłacić 565 mln dolarów opłaty za rozstanie.

Dla Japonii decyzja Joe Bidena ws. sprzedaży US Steel jest „niezrozumiała”

Japoński minister gospodarki, handlu i przemysłu Yoji Muto uznał za niezrozumiałą decyzję Joe Bidena zabraniającą kupna znanej firmy stalowej. „To niezrozumiałe i godne ubolewania, że rząd Bidena podjął decyzję tego typu powołując się na obawy o bezpieczeństwo narodowe” — podkreślił w komunikacie przekazanym agencji AFP.

— To nie decyzja przeciw Japonii, byliśmy w kontakcie z nimi i przekazaliśmy im nasze wrażenia — zapewniła rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre. — Prezydent jest przekonany, że amerykańska stal i pracownicy będą nadal rozwijać się dzięki temu, co dotąd osiągnięto. Sektor stali jest najsolidniejszy od bardzo dawna — dodała.