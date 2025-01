Wśród tych miliarderów, którzy najwięcej zyskali w 2024 roku, znalazł się Jensen Huang, jeden z założycieli koncernu Nividia. Jego majątek sięgał na koniec roku 114,4 mld USD, co dawało mu dwunaste miejsce w zestawieniu Bloomberga. Swoje bogactwo powiększył on w ciągu roku o 70,3 mld USD. Pod względem jego przyrostu uplasował się na trzecim miejscu, czyli za Zuckerbergiem i Muskiem.

Ośmiu tytanów technologicznych (Musk, Zuckerberg, Huang, Bezos, Ellison, Michael Dell oraz współzałożyciele Google: Larry Page i Sergey Brin) zyskało łącznie w ciągu roku ponad 600 mld USD. Odpowiadali więc oni aż za 43 proc. przyrostu majątków miliarderów z zestawienia Bloomberga. To skutek silnego wzrostu cen akcji wiodących, amerykańskich spółek technologicznych, które wciąż były lokomotywami hossy na Wall Street.

Dobrze radzili sobie również miliarderzy z branży kryptowalutowej, do czego przyczynił się wzrost kursów wirtualnych walut (notowania bitcoina w grudniu, po raz pierwszy w historii, przebiły poziom 100 tys. dolarów. Changpeng Zhao, założyciel giełdy Binance, powiększył swój majątek o 19 mld dolarów, do 53,3 mld USD. Zakończył rok na 25 miejscu zestawienia miliarderów Bloomberga. Brian Armstrong, współzałożyciel giełdy Coinbase, zwiększył natomiast swoje bogactwo o ponad 50 proc., do 11,1 mld dolarów.

O ile wzrósł majątek Donalda Trumpa w 2024 roku?

Na liście Bloomberga znalazł się też amerykański prezydent-elekt Donald Trump. Jego majątek był szacowany na koniec roku na 6,5 mld dolarów, co plasowało go na 471 miejscu tego rankingu. W ciągu 12 miesięcy zdołał on powiększyć swoje bogactwo o 3,4 mld USD. Mocno przyczyniła się do tego zwyżka cen akcji jego spółki Trump Media & Technology Group Corp, będącej właścicielem portalu społecznościowego Truth Social. Choć ta firma ponosiła straty, to była traktowana przez inwestorów jako spółka memiczna. Jej akcje zyskiwały, gdy rosły szanse na zwycięstwo wyborcze Trumpa i po tym, gdy wygrał on wybory. W ciągu roku papiery tej firmy zdrożały o 95 proc. Donald Trump jest najbogatszym w historii zwycięzcą amerykańskich wyborów prezydenckich.