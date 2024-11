Prokuratura odmawia śledztwa w sprawie telefonu Janusza Palikota

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie rzekomego przekroczenia uprawnień i naruszenia tajemnicy obrończej poprzez zarekwirowanie należącego do Janusza Palikota telefonu, w którym znajdowała się korespondencja z jego obrońcą, mecenasem Jackiem Dubois.

Były poseł Janusz Palikot (P) doprowadzany przez funkcjonariuszy CBA do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu

Foto: PAP, Maciej Kulczyński