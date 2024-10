Błyskawiczne działanie sądu w sprawie Janusza Palikota. Ruszyło posiedzenie

Jak podali przedstawiciele Sądu Okręgowego we Wrocławiu, posiedzenie w sprawie wniosku o areszt tymczasowy dla Janusza Palikota zostało wyznaczone już na piątkowy wieczór. Wniosek prokuratury wpłynął do sądu tego samego dnia (4 października) po południu.

Ruszyło posiedzenie sądu w sprawie Janusza Palikota

Informujemy, że w dniu dzisiejszym o godz. 17.40 do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia wpłynął wniosek Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do Janusza P.” – poinformowało biuro prasowe Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Termin posiedzenia w tej sprawie został wyznaczony na piątek o godz. 20.00. Przedstawiciele sądu mają przekazać jego wynik drogą mailową.

Janusz Palikot (jego pełnomocnik zgodził się na publikację wizerunku i danych klienta) został zatrzymany w czwartek, 3 października, w Lublinie przez CBA. Były poseł usłyszał osiem zarzutów. Przedmiotem sprawy jest doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem kilku tysięcy pokrzywdzonych. Mowa jest o kwocie (łącznie) ok. 70 mln zł. Poza nim agenci zatrzymali również Przemysława B. w Lublinie i Zbigniew B. w Biłgoraju.

Mecenas Jacek Dubois powiedział, że Janusz Palikot nie przyznaje się do winy. Były poseł twierdzi, że nikogo nie wprowadził w błąd ani nie działał w celu doprowadzenia kogoś do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.