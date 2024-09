Co jednak mogło zdumiewać, jeszcze przed wyborami i zapoznaniem się z odpowiednią dokumentacją przyszły minister obrony Antoni Macierewicz w wywiadzie dla „DGP” mówił, że do tego zakupu nie dojdzie. I faktycznie, w 2016 r. Ministerstwo Rozwoju ostatecznie ogłosiło, że nie doszło do porozumienia w sprawie offsetu z francuskim Airbusem i ostatecznie od umowy odstąpiono. Później tym, że „uwalił caracale”, chwalił się jeszcze Wacław Berczyński, który przez prawie dwa lata był w tzw. komisji smoleńskiej. Epilog tej historii nastąpił w grudniu 2021 r., gdy doszło do porozumienia między rządem i Airbusem, któremu Polska musiała zapłacić 80 mln zł.

Caracale – co w zamian?

Gdyby zrealizowano tamtą umowę, to planowo do 2022 r. do Wojska Polskiego miało trafić 50 zamawianych wówczas statków powietrznych. Do tego jednak nie doszło. Co kupiliśmy w zamian? W 2019 r. i w 2021 r. armia zamówiła po cztery śmigłowce S-70i Black Hawk dla sił specjalnych – to właśnie trzy tego typu statki powietrzne pomagają teraz powodzianom. Ich producentem są PZL Mielec (Lockheed Martin). Także w 2019 r. zamówiliśmy cztery śmigłowce AW 101, które mają służyć do zwalczania okrętów podwodnych i zadań ratunkowych, a które produkuje koncern Leonardo. W końcu latem 2022 r. podpisano umowę na zakup 32 śmigłowców AW-149, które mają być wyprodukowane w PZL Świdnik należących do włoskiego koncernu Leonardo. Dostawy mają się zakończyć w 2029 r., a za całość zapłacimy ponad 8 mld zł. Ten kontrakt został podpisany w ramach tzw. pilnej potrzeby operacyjnej.

Z kolei kilka tygodni temu resort obrony podpisał umowę na dostawę 96 śmigłowców AH-64 Apache, za które zapłacimy ok. 40 mld zł netto. Z tym że to śmigłowce uderzeniowe, tak więc zupełnie inny typ. W najbliższych latach Wojsko Polskie powinno nabyć także śmigłowce transportowe, ale w tym obszarze szybkich decyzji nie ma co się spodziewać.