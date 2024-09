Azoty złożyły kolejne zawiadomienie do prokuratury

W grupie Azoty nadal są prowadzone audyty

Pierwsze zawiadomienie do prokuratury obecny zarząd Azotów złożył pod koniec sierpnia. Dotyczy ono podejrzenia popełnienia przestępstwa w sprawie wyrządzenia spółce szkody w wielkich rozmiarach w związku z działalnością Polskiej Fundacji Narodowej. „W przypadku Polskiej Fundacji Narodowej, rażący jest fakt, że przy jej tworzeniu w 2016 r. zobowiązano się bezwarunkowo przez okres 10 lat do łącznych wpłat na kwotę 45,5 mln zł i nie zagwarantowano możliwości wycofania się z finansowania fundacji, nawet w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej spółki” - informował wówczas Leszkiewicz.

Z kolei kilka dni temu Klub Piłki Siatkowej Chemik Police, w którym 100 proc. akcji posiada pośrednio grupa kapitałowa Azoty, złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa tego klubu. W zgłoszeniu napisano, że były prezes, który odpowiadał za zarządzanie majątkiem klubu, nadużył udzielonych mu uprawnień i nie dopełnił obowiązków, co doprowadziło do wyrządzenia szkody majątkowej wynoszącej co najmniej 227 tys. zł.

W grupie Azoty trwają obecnie audyty w zakresie funkcjonowania należących do niej firm w ostatnich kilku latach. Mają one związek m.in. z rekordowymi stratami ponoszonymi przez koncern, brakiem realizacji efektywnych działań naprawczych, realizowanymi inwestycjami i zawieranymi umowami. Azoty zapowiadają, że w najbliższych dniach i tygodniach zostaną podjęte podobne działania również w innych obszarach.