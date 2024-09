Rosyjskie nieruchomości na celowniku Helsinek. Kupić będzie trudniej

Kim jest Giennadij Timczenko

Giennadij Timczenko (72 lat) to najbardziej skryty z rosyjskich bogaczy. Urodził się w Leningradzie i tam w latach dziewięćdziesiątych miał poznać Putina. Timczenko studiował na tamtejszej politechnice. Jest inżynierem elektromechanikiem.

Ten przykładny obywatel ZSRR w 1991 r. zainteresował się Finlandią. Tam zajął się biznesem paliwowym w fińskiej spółce i szybko stał się obywatelem fińskim, zyskując przepustkę na rynki Unii.

W Finlandii Timczenko kupił sobie największy klub hokejowy wraz z największym stadionem w stolicy kraju, inwestował w bardzo wiele nieruchomości. Jednak na miejsce zamieszkania wybrał Szwajcarię, gdzie kupił rezydencję pod Genewą. Majątek Timczenki oceniany był na początku rosyjskiej wojny na 22 mld dol. (Forbes). Zbił go głównie dzięki handlującej ropą szwajcarskiej Grupie Gunvor, której był współwłaścicielem. Od pojawienia się Timczenki grupa szybko stała się największym na świecie pośrednikiem w sprzedaży rosyjskiej ropy.

Do 2014 r. (zajęcie Krymu przez Putina) sprzedawała do 40 proc. ropy największego rosyjskiego producenta — państwowego koncernu Rosnieft.

Na liście objętych sankcjami Unii w 2014 r. numerem jeden stał się właśnie Timczenko. Aktywa zagraniczne zostały mu zamrożone, a jego prywatny luksusowy odrzutowiec przestał być obsługiwany i serwisowany na Zachodzie. Dzień przed objęciem go sankcjami, Timczenko sprzedał swoje akcje w Gunvor swojemu szwedzkiemu partnerowi.

Po sprzedaży Gunvor bogacz ostentacyjnie przeniósł się do Moskwy, gdzie w wielu wywiadach narzekał jak bardzo jest prześladowany na Zachodzie. Na pocieszenie dostał od Kremla kilka medali. Na swoją rosyjską siedzibę kupił bez jakiegokolwiek przetargu 1000-metrową willę Chruszczowa w Worobiowych Gorach, wraz z pokaźnym kawałkiem otaczającego willę rezerwatu przyrody.

Ma największy pakiet (23,5 proc.) w drugim, po Gazpromie, rosyjskim producencie gazu — koncernie Novatek. A także ok. 25 proc. w Geotek — jednej z największych firm geologicznych Rosji. Jego grupa Volga zarabia miliardy na transporcie kolejowym. Giennadij Timczenko słynie z ogromnego przewrażliwienia na wzmianki o jego pracy w KGB (właśnie tam miał poznać Putina). Wszystkie neguje. W 2008 r pozwał wydawcę The Economist za artykuł mówiący, że swoje energetyczne imperium miał zbudować na łapówkach i powiązaniach z KGB. Ostatecznie strony zawarły ugodę. The Economist ogłosił m.in., że pisząc o korupcji nie miał na myśli tego, że Timczenko oparł swój biznes na łapówkach. Dziennik wycofał się także ze stwierdzenia, jakoby udziałowcem spółki Gunvor był Władimir Putin.