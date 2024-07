Czytaj więcej Biznes Zmiany w kaucjach pod dyktando odpadów. Posłanka PO forsuje zmiany Tuż przed uchwaleniem nowelizacji systemu kaucyjnego posłanka PO forsuje zmiany, które mogą go rozsadzić, a za pytania o konflikt interesów w zawoalowany sposób grozi „Rzeczpospolitej” pozwem.

Jego zdaniem więc przełoży się to na uprzywilejowaną sytuację zagranicznych gigantów, bo to przy ich sklepach powstawać będą wygodnie, duże automaty, co może skłonić klientów do częstszych zakupów w ich placówkach. Surówka alarmuje, że system kaucyjny w tej postaci może zatem zdziesiątkować małe sklepy w Polsce.

Jakie jest według niego dobre rozwiązanie? – Należy postawić na mniejsze automaty i system, który pozwoliłby zbierać opakowania przez małe formaty – zaapelował biznesmen do rządu.