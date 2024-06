Dodajmy, że ta wnikliwa analiza trwała ok pięciu miesięcy, łącznie z konsultacją z Komisją Europejską, bo o ile małe spółki, jak Zwrotka czy PolKa, nie musiały prosić urzędy antymonopolowego o zgodę, to jednak browary kontrolujące 80 proc. rynku czy producenci napojów, również z ponad połową udziału w rynku wody, soków i innych napojów bezalkoholowych - musieli tę zgodę uzyskać. Teraz mogą się na poważnie zabrać za budowanie swojego systemu kaucyjnego i negocjowanie z handlem i innymi firmami w imieniu już powołanej spółki-operatora. Spółki działają błyskawicznie, ledwie 20 czerwca dostał zgodę, a już browary, czyli Carlsberg Polska, Grupa Żywiec oraz Kompania Piwowarska zawiązali spółkę akcyjną pod nazwą Polski System Kaucyjny. Teraz wniosek o rejestracje trafi do Krajowego Rejestru Sądowego.

- Spółka będzie korzystać z ponad trzydziestoletniego doświadczenia swoich akcjonariuszy w organizacji efektywnych systemów kaucyjnych dla butelek szklanych wielokrotnego użytku, które już teraz osiągają wysokie poziomy selektywnej zbiórki - pisze Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, stowarzyszenia zrzeszającego te trzy spółki.

Czym będą się zajmować operatorzy systemu kaucyjnego?

- Wydane decyzje dotyczą utworzenia przez producentów napojów wspólnych przedsiębiorców. Będą to tzw. podmioty reprezentujące wskazane w ustawie o gospodarce odpadami, regulującej system kaucyjny, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2025. To mechanizm, który ma na celu zmniejszenie ilości odpadów oraz zachęcenie konsumentów do recyklingu. Z punktu widzenia klientów sklepów oznacza on konieczność zapłaty zwrotnej kaucji przy zakupie napojów w butelce z tworzyw sztucznych, szklanej oraz w puszce - mówi Małgorzata Cieloch, rzeczniczka prasowa UOKiK.

W odróżnieniu od reszty świata, w Polsce będzie nie jeden, a aż pięciu, czy raczej co najmniej pięciu operatorów. Dwie spółki uzyskały już licencje w ministerstwie klimatu i środowiska, trzecia spółka Lidla i Kauflandu złożyła wniosek, a dwa dla rynku najważniejsze wnioski są daleko za nimi i dopiero minęli etap zgody UOKiK, których pozostali nie potrzebowali. - W większości krajów działa jeden operator systemu kaucyjnego, tworzony przez producentów napojów, w niektórych przypadkach również z udziałem państwa. Polska przyjęła odmienny model, w którym będą działali różni operatorzy. Operatorzy mają być tworzeni m.in. przez producentów lub importerów napojów, jako tzw. podmioty reprezentujące. Ich zadaniem ma być m.in. selektywne zbieranie opakowań i odpadów, odbieranie ich i transport ze sklepów. Co warte podkreślenia, producenci i importerzy napojów muszą osiągnąć odpowiedni poziom selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Brak wypełnienia określonych wskaźników będzie skutkował koniecznością ponoszenia przez nich dodatkowej opłaty produktowej - mówi Cieloch.