Lasy pod ochroną. Koniec z paleniem drewnem i wielkim eksportem do Chin

Większa ochrona lasów, ograniczanie spalania drewna energetycznego do absolutnego minimum, milionowe kary za nieplanowe wycinki, a także prace nad ograniczeniem eksportu drewna do Chin – to najnowsze zapowiedzi resortu klimatu i środowiska.