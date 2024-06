Płonie kolejna hala przy ulicy Marywilskiej w Warszawie

W środę, 5 czerwca, rano doszło do pożaru w hali przy ulicy Marywilskiej 34 na warszawskiej Białołęce. W budynku mieści się pralnia. Strażacy otrzymali zgłoszenie o zadymieniu w hali o godz. 6.30.

Kolejny pożar przy ulicy Marywilskiej

Jak podał oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy, mł. bryg. Artur Laudy, zapaliła się otulina na rurach wentylacyjnych suszarni.

Na miejsce przybyło osiem zastępów straży pożarnej. Ewakuowano 26 osób. Jak podano, strażakom szybko udało się wykryć źródło pożaru. Sytuacja została już opanowana i nikt nie odniósł obrażeń. Przyczyny pożaru zbada zespół policyjny.

Seria pożarów w Warszawie. W maju spłonęło Centrum Handlowe Marywilska 44

To kolejny pożar przy ulicy Marywilskiej w ciągu miesiąca. 12 maja niemal doszczętnie spłonęło ogromne Centrum Handlowe Marywilska 44 o powierzchni ok. 140 tys. mkw. Mieściło się tam 1 400 stoisk sprzedażowych, głównie z odzieżą. Były one miejscem zaopatrzenia nie tylko klientów indywidualnych, ale również biznesów z całego kraju, także w Ukrainie. Spółka Mirbud, właściciel centrum, zapowiedziała, że odbuduję halę.