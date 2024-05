Jak zauważa, 70 proc. placówek znajduje się w miastach do 200 tys. mieszkańców, a ok. 46 proc. – w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców, co stwarza możliwości budowy na tej bazie, we współpracy z samorządami, swoistych „centrów obsługi obywatela”.

Jego zdaniem Poczta Polska jest otwarta też na nieszablonowe projekty – przy tej okazji sugeruje, że liczne nieruchomości spółki mogłyby zostać wykorzystane na żłobki i przedszkola.

Prezes PP jedocześnie wskazał, że kluczowa jest walka z negatywnym wizerunkiem. Chodzi o postrzeganie placówek jako bazarków, na których można sprzedaje się wszystko co się da, a także skojarzeń Poczty z awizo pozostawianym w skrzynce.

Prezes Sebastian Mikosz ma problem ze związkowcami

Sebastian Mikosz twierdzi, że plan na ten rok to „przeżyć”. Deklaruje, że listonosze będą stopniowo zmieniać się w kurierów, zapowiada też, że żądanych przez związki zawodowe podwyżek wynagrodzeń nie będzie. Jak mówi, gdyby zgodził się na 1 tys. zł brutto podwyżki, kosztowałoby to spółkę 1,2 mld zł rocznie, a na to PP nie stać.

Prezes Mikosz dodał przy tym, że związki zawodowe to problem Poczty Polskiej. – Związki robią to, co zawsze, czyli skupiają się na wymuszaniu podwyżek – mówi PAP Mikosz.