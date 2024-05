Cybernetyczna wojna nęka firmy i instytucje

CP podaje nam, że w kwietniu 2024 r. około 55 proc. zagrożeń trafiało do naszej sieci za sprawą złośliwych stron i aplikacji webowych. Z kolei 45 proc. ataków opartych była na poczcie elektronicznej. To sytuacja odwrotna do trendów światowych, gdzie ataki e-mailowe stanowią ponad 60 proc. Ciekawy jest również fakt, że w ponad jednej trzeciej przypadków zainfekowany plik dostarczany do polskich komputerów ma rozszerzenie .exe, a co dziesiąty to .docx lub .pdf, bo na świecie dominują PDF-y z ponad 70-proc. udziałem.

Opinia dla „Rz" Wojciech Głażewski, dyrektor Check Point Software Technologies w Polsce Najnowsze dane na temat stanu cyberbezpieczeństwa Polski nie pozostawiają złudzeń – nasz kraj od stycznia 2024 r. doświadczył aż 60-proc. wzrostu liczby ataków, pozostając niemal przez cały ten okres powyżej średniej europejskiej. W ostatnich sześciu miesiącach ta dynamika wzrostu była jeszcze bardziej imponująca, ponieważ sięgała aż 130 proc. Wedle naszych analiz Polska w ostatnich kwartałach z rynku o stosunkowo niskim indeksie zagrożeń stała się jednym z najczęściej atakowanych krajów w Europie. ∑