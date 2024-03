Amerykanie szukają szpiegów w autach z Chin

Chiny demolują samochodowych rywali

Kennedy uważa jednak, że to postępowanie wyjaśniające jest rozsądne, ale niepokoi go możliwość wywołania wyścigu do protekcjonizmu opartego na „przesadzonych obawach o bezpieczeństwo narodowe”. To mogłoby zamieszać w łańcuchach dostaw na świecie i zaszkodzić produkcji w USA.

Wielu przedstawicieli przemysłu wzywało do podwyższenia barier handlowych wobec chińskich producentów samochodów, USA i Europa zastanawiają się nad tym. Elon Musk powiedział wręcz w styczniu, że inaczej Chiny zdemolują samochodowych rywali na świecie.

Administracja Bidena nie przedstawiła dowodów na szpiegowanie przez bardzo małą liczbę chińskich samochodów obecnych na amerykańskich drogach. Chiny mają jednak spory dorobek w używaniu technologii do rozpoznawania w Stanach. W ubiegłym roku władze USA uruchomiły operację zwalczania działalności hakerskiej Chińczyków, która dotyczyła tysięcy odbiorników podłączonych do internetu.

Restrykcyjna polityka handlowa wobec Chin jest jednym z nielicznych obszarów zgody mocno podzielonego społeczeństwa w USA. Joe Biden kontynuował w zasadzie wojnę handlową z Chinami wypowiedzianą przez Donalda Trumpa. Biden szukał teraz poparcia w Michigan, centrum motoryzacji (tu mają swe centrale GM, Ford i Chrysler), jednym z kilku stanów, które zadecydują o wygranej w wyborach. — On musi być ofensywny i odebrać Trumpowi argument, że miejsca pracy będą uciekać do takich krajów jak Chiny — stwierdził miejscowy ankieter Bernie Porn.