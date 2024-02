Dziś w KGHM duże zmiany. Na początek w radzie nadzorczej

Według analityków, KGHM należy do tych spółek, na postrzeganie których polityka ma duży wpływ. Co więcej obecny zarząd nie ma najlepszych notowań na rynku. Z tego powodu analitycy i inwestorzy liczą, że nowe władze przeprowadzą takie działania, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania i postrzegania koncernu. Chodzi zwłaszcza o poprawę szeroko rozumianego ładu korporacyjnego (corporate governance). Kolejne postulaty dotyczą m.in. urealnienia realizowanych i planowanych inwestycji oraz zwiększenia wartości dywidendy.