Czytaj więcej Biznes Polacy nie oszczędzają na feriach i wakacjach. Duże zainteresowanie egzotyką Mimo tego, że ceny zagranicznych wycieczek nie stoją w miejscu, wszystko wskazuje na to, w tym obszarze Polacy nie zamierzają oszczędzać. Przedstawiciele branży dosyć zgodnie informują o dobrych wynikach sprzedaży – zarówno trwającego właśnie sezonu „Zima 2022/2023”, jak i sezonu „Lato 2023”.

Konkurencja Tajlandii, Kenii i Zanzibaru

W tej sytuacji mocną konkurencją na ostatnie tygodnie ferii zrobiła się egzotyka. Największe polskie biura podróży wróciły z ofertą last minute. I to naprawdę na ostatnią chwilę, bo wyjazdy są nazajutrz, bądź w dwa dni od założenia rezerwacji.

O ile na początku stycznia do Tajlandii można się było wybrać na tydzień za 9025 złotych i było to i tak taniej o 1000 złotych, niż rok temu. Teraz polecimy tam za 4,5 tys. A pobyty 8-dniowe w hotelach pięciogwiazdkowych, to wydatek ok 6 tys. złotych.

Podejrzanie tania zrobiła się Kenia. 9 dni w pokoju dwuosobowym z dwoma posiłkami, to wydatek niespełna 2000 tys. złotych w renomowanym biurze podróży. Czyli tyle, co wcześniej kosztował sam bilet czarterowy. Wyspy Zielonego Przylądka? — 3,6 tys. za 8 dni i to all inclusive. Tyle samo kosztuje wyjazd na Zanzibar. Od 3,3 tys. złotych zapłacimy podczas tegorocznych ferii za tygodniowy pobyt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a od 2200 złotych wypoczniemy przez tydzień w Egipcie.

Tylko trzeba się spieszyć, bo ceny spadają, jak na razie tylko w przypadku ofert z wyjazdem do 2 marca włącznie. A biura podróży wyprzedają ostatnie miejsca w samolotach.