"Potem prawie 80 proc. skomplikowanych maszyn do obróbki metali wyprodukowanych na Tajwanie trafiających do Rosji jest transportowanych przez kraje trzecie, wśród których prym wiodą Turcja i Chiny. Od marca do września 2023 r. Rosja sprowadziła co najmniej 193 centra obrabiarkowe wyprodukowane na Tajwanie o łącznej wartości prawie 29 milionów dolarów” – cytuje artykuł agencja Unian.

Tym samym według stanu na wrzesień 2023 roku prawie połowa obrabiarek importowanych przez Rosję z Turcji została wyprodukowana na Tajwanie.

Pośrednicy zarabiają najwięcej

Maszyny produkcji tajwańskiej są drogie. Na przykład rosyjski producent rakiet manewrujących i technologii kosmicznej Kometa Corporation kupił jedną z maszyn za 1 milion dolarów. Ale, jak ustaliły gazety, importerzy - pośrednicy ze Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i Chin znacznie taniej kupują tajwańskie maszyny na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki. Płacą 60–180 tys. dol, co może wskazywać na bardzo wysokie zyski tych pośredników.

Na światowym rynku większość obrabiarek do technologii wysokoprecyzyjnych potrzebnych wojsku produkowana jest w UE, Szwajcarii, Japonii i USA. Istnieją jednak dobre odpowiedniki również na Tajwanie. Przewyższają chińskie celnością, co jest niezwykle ważne przy produkcji broni. Wysoka precyzja obróbki metali wymagana jest przy produkcji detonatorów, systemów sterowania do broni precyzyjnej, głowic naprowadzających, wysokiej jakości optyki itp.

Siergiej Guriew, profesor ekonomii i prorektor szkoły nauk politycznych w Paryżu, jest przekonany, że sankcje wymagają zaostrzenia. Tajwańscy producenci rozumieją, że dostarczanie do Rosji precyzyjnego sprzętu jest nielegalne. Konieczne jest także dalsze monitorowanie pośredników.