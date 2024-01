"Nie mam nic wspólnego z reklamą". Tomasz Kot oburzony wykorzystaniem wizerunku

Czytaj więcej ZDROWIE Lepiej zapobiegać chorobom, niż je leczyć Wpływy z podatków od używek powinny w większym stopniu być przeznaczane na profilaktykę i promocję zdrowego stylu życia. To pomogłoby zmniejszyć epidemię chorób cywilizacyjnych.

- W Lidl Polska tworzymy wartość dla klienta poprzez wypełnianie naszej codziennej misji, jaką jest zapewnianie społeczeństwu produktów spożywczych i najpotrzebniejszych artykułów wysokiej jakości, w niskiej, atrakcyjnej cenie, wyprodukowanych w sposób zrównoważony. W naszej ofercie przeważają produkty marek własnych, jednak oferujemy także artykuły od producentów zewnętrznych. Produkt, o którym Państwo wspominają, został włączony do naszej oferty wyłącznie ramach czasowej promocji. Jest to artykuł producenta zewnętrznego – firmę JNT GROUP – który jest dostępny w różnych sieciach handlowych. Zwróciliśmy się do dostawcy z prośbą o stanowisko w tej sprawie. Dostawca w przesłanym do nas oświadczeniu potwierdził, że zawarł umowę sublicencji z JOYJOY uprawniającą JNT GROUP do korzystania z oznaczeń licencjonowanych, w tym m. in. wizerunków postaci z filmu pod tytułem Akademia Pana Kleksa cz. I. – napisał Lidl Polska w oświadczeniu przesłanym do mediów.

Wizerunek Tomasza Kota w roli Pana Kleksa znalazł się więc na napoju w wyniku umów licencyjnych na wykorzystanie wizerunków postaci z filmów. Można przypuszczać, że przegapiono przy tym stosunek polskiego gwiazdora do alkoholu i kultury jego spożywania w Polsce (w tym przyzwolenia na dawanie dzieciom imitacji napojów alkoholowych).