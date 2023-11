Niemcy rozważają zakaz eksportu leków na otyłość

Niemcy rozważają wprowadzenie zakazu eksportu leków odchudzających koncernu Novo Nordisk. Leki Ozempic i Wegovy pierwotnie przeznaczone były dla chorych na cukrzycę, jednak okazało się, że mogą pomóc także w walce z otyłością, pozwalając zrzucić do 15 proc. masy ciała. Wywołało to boom na te medykamenty i spowodowało masowe używanie również przez osoby nieotyłe, chcące zrzucić kilka kilogramów.

Część niemieckich dostaw tych leków, które są w Niemczech tańsze niż w innych krajach, trafia w ramach reeksportu do innych krajów UE i do USA.

– Wiemy, że część leków dostarczanych do Niemiec, dla naszych chorych na cukrzycę, trafia do innych krajów europejskich lub USA. To duży problem. Lek ten jest nam potrzebny do leczenia pacjentów z cukrzycą, a nie jako lek zmieniający styl życia – mówił w rozmowie z "Der Spiegel" prezes Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Karl Broich.

BfArM uważa, że jeżeli nie poskutkują inne rozwiązania, niemiecki rząd powinien zakazać eksportu obu leków, tak by niemieccy pacjenci z cukrzycą nie mieli problemów z kontynuacją terapii. Prezes instytutu dopiekł też przy okazji Elonowi Muskowi, który chwalił się, że korzysta z leku na odchudzanie.