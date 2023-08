Ciech i branża sodowa cierpią z powodu słabego popytu

Liczne wyzwania

– Wyzwania, z którymi zmaga się obecnie gospodarka światowa, a w szczególności europejska, przekładają się wprost na wyzwania dla kondycji finansowej oraz konkurencyjność polskich podmiotów, w szczególności tych, które są eksporterami i działają na międzynarodowych rynkach – twierdzi Marcin Puziak, członek zarządu Ciechu. Ponadto UE nakłada dodatkowe wyzwania na przedsiębiorstwa energochłonne. Celem jest ograniczenie ich wpływu na środowisko, co utrudnia konkurowanie z podmiotami spoza Wspólnoty.

Puziak zauważa, że w tym roku widać istotny spadek cen węgla w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia. Mimo to nie ma adekwatnych zmian w Polsce. Z kolei kurs gazu ziemnego na holenderskiej giełdzie TTF jest od dłuższego czasu w trendzie spadkowym. Tymczasem oba surowce w istotny sposób wpływają na zyski osiągane przez grupę Ciech. – Ma to znaczenie w kontekście kontraktów sprzedażowych, w ramach których zabezpieczyliśmy surowce jeszcze po cenach znacznie wyższych niż obecne ceny rynkowe. Stanowi to potężne utrudnienie dla utrzymania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw energochłonnych względem innych uczestników rynku europejskiego – twierdzi Puziak.

Dodaje, że dla podmiotów energochłonnych duże obciążenie stanowią też utrzymujące się wysokie ceny uprawnień do emisji CO2. Co do zasady, dla polskiego przemysłu, w znacznej mierze opartego na energii z węgla, stanowią dużą część kosztów prowadzenia biznesu i są większym wyzwaniem niż dla firm z innych krajów europejskich.