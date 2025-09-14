Firmy, które podejmą wysiłek diagnozy wpływów, ryzyk, szans i analizy aspektów ESG oraz sprawnie zintegrują te zasady w swojej działalności, zyskają widoczną przewagę konkurencyjną – nie tylko przez dostęp do kapitału, lecz także dzięki lepszemu zarządzaniu swoim ryzykiem. Będą po prostu znacznie bardziej odporne na przewidywalne i nieprzewidywalne zmiany – geopolityczne, społeczne, klimatyczne.

Tomasz Mironczuk, Dyrektor Zarzadzający Banku Ochrony Środowiska

Rola sektora finansowego

Banki pełnią podwójną rolę w tym procesie: po pierwsze, jako pośrednicy kapitałowi kierują finansowanie w kierunku projektów zgodnych z ESG, po drugie, mogą być doradcami strategicznymi dla swoich klientów. W praktyce oznacza to oferowanie zielonych kredytów, pożyczek wspierających projekty niskoemisyjne, ale także włączenie kryteriów ESG do standardowych procesów oceny ryzyka. Dzięki temu instytucje finansowe nie tylko ograniczają własne ryzyka klimatyczne, ale również sygnalizują rynkowi, że zrównoważone działania przedsiębiorstw mogą być także premiowane finansowo.

Narzędzia zrównoważonych finansów

BOŚ ma w swojej ofercie szeroką gamę instrumentów rozumianych jako zrównoważone finansowanie. Są to przede wszystkim zielone obligacje, które bank oferuje przedsiębiorcom planującym inwestycje proekologiczne oraz cała gama proekologicznych kredytów i gwarancji, dzięki którym przedsiębiorcy mogą sfinansować przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii czy gospodarką o obiegu zamkniętym.

Grupa Kapitałowa BOŚ jest również otwarta na udział w transakcjach tzw. sustainability-linked instruments – są to obligacje i kredyty powiązane z celami zrównoważonego rozwoju, w których warunki finansowania uzależnione będą od realizacji konkretnych wskaźników ESG – np. redukcji emisji CO2 czy ograniczenia zużycia energii.

Co ważne, udzielając takiego kredytowania proekologicznego, BOŚ wymaga od klienta standardowych dokumentów finansowych, potrzebnych do oceny zdolności kredytowej, ale także profesjonalnie wspiera w przygotowaniu i analizie coraz bardziej szczegółowych informacji dotyczących aspektów środowiskowych, rynkowych i technicznych projektów. Można tu wymienić np. oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia i koncesje, specjalistyczne certyfikacje czy wyliczenia efektów ekologicznych i emisji CO2.

Można powiedzieć, że zrównoważone finansowanie to nie tylko kwestia dostępu do kapitału, ale także narzędzie wspierające i motywujące do zastanawiania się nad modelem biznesowym swojej firmy. Praktyka pokazuje, że działając aktywnie w tym obszarze – również pytając firmy o dane – rynek finansowy, w tym banki, zaczyna pełnić rolę katalizatora nowych zachowań przedsiębiorstw zmierzających w kierunku zielonej transformacji gospodarki.

Przez ponad 30 lat Bank Ochrony Środowiska wypracował unikalne kompetencje wspierające klientów w procesie implementacji zasad ESG. To pozwala – dzięki indywidualnemu podejściu, które jest oparte na trwałych relacjach – na wspólne z klientem określenie realnego wpływu, jaki projekt wywiera na środowisko. Transformacja energetyczna to dla BOŚ coś więcej niż tylko pozyskanie kapitału – bank działa na zasadzie naczyń połączonych. Sukces naszego klienta i realizacja przez niego inwestycji proekologicznej jest również sukcesem banku. Dobrze zaplanowana i zaimplementowana daje dziś też firmie istotną przewagę konkurencyjną – bank skutecznie pomaga osiągnąć ją swoim klientom.

Przystanek EKO Biznes i Przewodnik dla MŚP

Jednym z narzędzi wspierających klientów, które doradcy kredytowi BOŚ mają zawsze przy sobie, jest również stworzony przez bank Przewodnik ESG dla MŚP – przygotowany, jak sama nazwa wskazuje, szczególnie z myślą o mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. To tej grupie klientów szczególnie trudno jest wygospodarować czas i środki na „wejście” w meandry ESG, a jednocześnie to również grupa stanowiąca napęd gospodarki i mająca ogromny potencjał do pozytywnej zmiany.

Przewodnik stanowi praktyczny zbiór najważniejszych informacji pozwalających od podstaw, kompleksowo zrozumieć regulacje ESG. Pierwsza edycja z 2024 r. zawiera także praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, a w opracowaniu jest już kolejna odsłona.

BOŚ prowadzi również w pełni autorski portal Przystanek EKO Biznes, na którym publikowane są aktualne materiały poruszające najciekawsze i najważniejsze zagadnienia z zakresu szerokiej gamy branż i dziedzin ochrony środowiska.

Znaczenie tego typu narzędzi edukacyjnych jest ogromne. Szacuje się, że tylko w sektorze energetycznym w Polsce do 2030 r. potrzebne będą inwestycje o wartości 600 mld zł. Aby skutecznie przeprowadzić ten proces, niezbędne są nie tylko środki finansowe, lecz także uporządkowane ramy prawne oraz praktyczna wiedza – dostępna dla MŚP. Zrównoważone finansowanie i ESG nie są bowiem tematami zarezerwowanymi wyłącznie dla największych korporacji.

Anna Burza, Dyrektor Dapartamentu Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii

Spojrzenie w przyszłość ESG

Bank nieustannie zachęca swoich klientów do pracy nad planami działań ESG, strategiami ESG oraz raportami ESG – nawet jeśli, zgodnie z nowymi zasadami zawartymi w pakiecie Omnibus, nie będą oni objęci – jeszcze albo wcale – obowiązkiem sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Dlaczego? Zawarte w tych dokumentach dane i wskaźniki pomogą w dialogu z kontrahentami i instytucjami finansowymi, ale przede wszystkim wspierają konkurencyjność i odporność biznesu.

Należy podkreślić, że niezależnie od finalnego kształtu i zakresu wymogów ESG banki będą pozyskiwać dane klientów, żeby docierać do nich, oferując produkty do nich dostosowane oraz umożliwiając im w pełni korzystanie ze środków unijnych i krajowych. Dodatkowo raporty ESG nie tylko pomogą zdiagnozować organizację – jej mocne i słabe strony – ale pomogą również bankowi w wymaganej od nich ocenie ryzyk ESG. Dla samego przedsiębiorcy zawarte w tych dokumentach informacje ułatwią całościowe – holistyczne – spojrzenie w przyszłość. Pokażą klientowi, czy jego działalność ma dobre perspektywy w długim horyzoncie.

ESG się opłaca

BOŚ pierwszą Strategię ESG przyjął już w 2021 r. Pierwsza edycja, ale i każda kolejna, to dla banku nie tylko formalny dokument, który reguluje podejście do zrównoważonego rozwoju, ale to także wyraz odpowiedzialności za prowadzoną działalność oraz realne zobowiązanie wobec środowiska naturalnego, społeczeństwa, gospodarki, klientów, akcjonariuszy czy pracowników – podkreśla zobowiązanie do „bycia fair” na co dzień. Dobrze diagnozuje organizację, a jednocześnie działanie zgodnie ze Strategią ESG pozwala bankowi na elastyczne reagowanie na ryzyka ESG.

Podsumowując, być może transformacja w duchu ESG bywa przez niektórych klientów postrzegana jako obciążenie, w praktyce – przez bank – uważana jest za inwestycję w odporność i rozwój firmy. Pozwala uniknąć ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi, rosnącymi cenami energii czy zmieniającymi się preferencjami konsumentów i inwestorów. Działanie na rzecz literki „E” opłaca się po prostu czysto ekonomicznie – przejawia się jako oszczędność energii czy zmniejszenie zużycia surowców, np. wody, a to są realne oszczędności w portfelu.

Firmy, które podejmują działania odpowiednio wcześnie i potrafią o nich mówić, zyskują przewagę w dostępie do finansowania. Bank rozumie, że nie od razu musi być idealnie, nie wszystkie dane będą od razu dostępne – ale w BOŚ pracują specjaliści, którzy proces transformacji wspierają na każdym etapie – doradzą, wysłuchają i wspólnie z klientami zaproponują najlepsze rozwiązania proekologiczne.

Klienci BOŚ to firmy, które realnie zmieniają świat. Od największych przedsiębiorstw energetycznych po mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy – wszyscy inwestują w rozwiązania proekologiczne, które przynoszą wymierne korzyści dla środowiska i społeczeństwa. Dzięki wsparciu BOŚ wiele z tych projektów mogło zostać zrealizowanych szybciej i efektywniej, a ich wpływ na przyrodę stał się namacalny. Zmiana dzieje się tuż obok nas.

