Białe plamy na mapie regulacji z obszaru ESG

Bardzo szybko, bo już latem tego roku, przyjęto w Polsce rozwiązania deregulacyjne dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju, tym samym wdrażając do krajowego prawa zmiany zawarte w unijnym pakiecie Omnibus. Pakiet, ogłoszony w lutym tego roku, znacząco poluzował kluczowe regulacje dotyczące raportowania ESG, w tym budzącą w Polsce najwięcej emocji i obaw dyrektywę w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), dyrektywę o należytej staranności w łańcuchach dostaw (CSDDD) oraz zieloną taksonomię.

Kluczowe dla wielu firm jest zapowiedziane w Omnibusie i wprowadzone dyrektywą „stop the clock” odroczenie o dwa lata obligatoryjnego raportowania zgodnie z CSRD dla dużych prywatnych firm, które po raz pierwszy miały opublikować raporty za 2025 r. Co więcej, Omnibus zakłada bardzo mocne ograniczenie grupy firm objętych obowiązkiem podawania informacji na temat wpływu ich działalności na środowisko (E), społeczeństwo (S) oraz ład korporacyjny (G). Pierwotnie zapisy CSRD miały docelowo objąć w Polsce 3,5–3,8 tys. spółek, zaś w całej Europie obowiązkowemu raportowaniu zgodnie z CSRD miało podlegać ok. 50 tys. firm.

Tymczasem już w lutym Komisja Europejska oceniała, że ta liczba zmniejszy się o około 80 proc. Głównie dlatego, że aż czterokrotnie – z 250 do 1 tys. pracowników – ma być podwyższone kryterium zatrudnienia w prywatnych spółkach objętych zapisami CSRD (w spółkach giełdowych z 500 do 1 tys. osób).

Tylko dla największych

W rezultacie duża część prywatnych firm, które już w przyszłym roku miały opublikować raporty za 2025 r. zgodnie z CSRD i według unijnych standardów ESRS, uniknie tego obowiązku. Z kolei dla ułatwienia życia spółkom z ponad tysiącem pracowników przewidziano uproszczenie ESRS, a część firm (poniżej 450 mln euro przychodów) nie będzie też podlegać unijnej taksonomii.

Ostateczna grupa spółek objętych dyrektywą CRSD może być jeszcze mniejsza, gdyż przedstawiony w czerwcu br. przez Parlament Europejski nowy projekt pakietu Omnibus proponuje podniesienie progów raportowania ESG do 3 tys. pracowników i 450 mln euro obrotu rocznie (z 50 mln euro).